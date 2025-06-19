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ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии - 19.06.2025, ПРАЙМ
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ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии
ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии - 19.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии
ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк, это поможет сберечь более 2 миллиардов рублей средств клиентов, сообщает кредитная... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:03+0300
2025-06-19T09:03+0300
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финансы
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ольга скоробогатова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк, это поможет сберечь более 2 миллиардов рублей средств клиентов, сообщает кредитная организация. "ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по государственной биометрии. По оценке аналитиков ВТБ, подтверждение операций по лицу до конца года могут сберечь от мошенников более 2 миллиардов рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой в рамках ПМЭФ-2025. Уточняется, что ВТБ несколько месяцев тестировал технологию для высокорисковых операций в мобильном приложении ВТБ для Android. При подозрительных действиях антифрод-система предлагает сделать селфи для подтверждения операции. Фото сравнивается с биометрическим вектором из Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и дополнительно проверяется ИИ-моделью по тысячам параметров для предотвращения дипфейков и фальсификаций. Такой подход не позволяет вывести средства без ведома владельца. В ближайшее время сервис охватит все виды операций, а в приложении появится функция восстановления доступа после самоблокировки. Аналогичный функционал тестируется в веб-версии ВТБ Онлайн, сообщает банк. "Развитие биометрических технологий - новый этап эволюции финансовых сервисов. Биометрия уже сегодня - самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Биометрические решения упрощают доступ к банковским услугам, делая процесс удобным и быстрым. В ближайшем будущем биометрия вытеснит многие традиционные методы идентификации, став отраслевым стандартом и открывая новые возможности для цифровых сервисов", - прокомментировала Скоробогатова.
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финансы, банки, технологии, ольга скоробогатова, втб
ПМЭФ-2025, Финансы, Банки, Технологии, Ольга Скоробогатова, ВТБ
09:03 19.06.2025
 
ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии

ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк, это поможет сберечь более 2 миллиардов рублей средств клиентов, сообщает кредитная организация.
"ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по государственной биометрии. По оценке аналитиков ВТБ, подтверждение операций по лицу до конца года могут сберечь от мошенников более 2 миллиардов рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой в рамках ПМЭФ-2025.
Уточняется, что ВТБ несколько месяцев тестировал технологию для высокорисковых операций в мобильном приложении ВТБ для Android. При подозрительных действиях антифрод-система предлагает сделать селфи для подтверждения операции. Фото сравнивается с биометрическим вектором из Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и дополнительно проверяется ИИ-моделью по тысячам параметров для предотвращения дипфейков и фальсификаций. Такой подход не позволяет вывести средства без ведома владельца.
В ближайшее время сервис охватит все виды операций, а в приложении появится функция восстановления доступа после самоблокировки. Аналогичный функционал тестируется в веб-версии ВТБ Онлайн, сообщает банк.
"Развитие биометрических технологий - новый этап эволюции финансовых сервисов. Биометрия уже сегодня - самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Биометрические решения упрощают доступ к банковским услугам, делая процесс удобным и быстрым. В ближайшем будущем биометрия вытеснит многие традиционные методы идентификации, став отраслевым стандартом и открывая новые возможности для цифровых сервисов", - прокомментировала Скоробогатова.
#ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по сберегательным продуктам
09:02
 
ПМЭФ-2025ФинансыБанкиТехнологииОльга СкоробогатоваВТБ
 
 
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