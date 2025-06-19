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ВТБ прогнозирует рост портфеля сбережений физлиц в 2025 году на 20%

ВТБ прогнозирует рост портфеля сбережений физлиц в 2025 году на 20% - 19.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ прогнозирует рост портфеля сбережений физлиц в 2025 году на 20%

Портфель привлеченных средств физлиц в российских банках по итогам первого полугодия увеличится до 61 триллиона рублей, а за весь 2025 год может вырасти на 20%... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:04+0300

2025-06-19T09:04+0300

2025-06-19T09:04+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Портфель привлеченных средств физлиц в российских банках по итогам первого полугодия увеличится до 61 триллиона рублей, а за весь 2025 год может вырасти на 20% и приблизиться к 70 триллионам рублей, сообщает пресс-служба ВТБ в рамках ПМЭФ. "По прогнозам ВТБ, по итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц в российских банках увеличится до 61 триллиона рублей (+6,1%), а к концу года приблизится к 70 триллионам, показав совокупный прирост за год на 20%. Подавляющую часть сбережений россияне хранят в рублях, а доля валютных вкладов к концу года снизится до 6%", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. Отмечается, что основным стимулом к размещению средств в национальной валюте остаются высокие ставки по вкладам. По прогнозам ВТБ, к середине года объем рублевых пассивов на рынке превысит 57,2 триллиона рублей (+6,5%), а по итогам всего года достигнет 65 триллионов (+21%). Розничный портфель сбережений ВТБ за 6 месяцев вырастет до 11,1 триллиона рублей (из которых 10,5 триллиона в рублях). "Снижение ставок проходит плавно, депозиты остаются понятным и выгодным инструментом для миллионов россиян, которые получают по ним стабильный доход – один из самых высоких в мире. Рекордный рост рынка был зафиксирован в прошлом году – сразу на 30%. В этом году ситуация стабилизируется, это положительный сигнал для экономики, ведь ежегодный рост на треть – это уже признак "перегрева"… В финансах, как в медицине, все должно быть в правильных пропорциях", – прокомментировал Брейтенбихер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, банки, втб