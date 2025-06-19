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ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников

ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников - 19.06.2025, ПРАЙМ

ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников

ВТБ совместно с ЦБ РФ и правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, сообщили в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T11:54+0300

2025-06-19T11:54+0300

2025-06-19T11:54+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. ВТБ совместно с ЦБ РФ и правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, сообщили в пресс-службе банка. "ВТБ совместно с Банком России и Правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, обучающихся на дому. Родители ребенка получат в цифровых рублях выплату, эквивалентную стоимости школьного питания. Ее начисление в цифровых рублях или совершение платежей будет выглядеть привычно, с одной разницей - выплаты будут поступать на отдельный счет в цифровых рублях. В отличие от других операций, субсидию можно будет потратить только в продуктовых магазинах на определенные группы товаров", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой в рамках ПМЭФ-2025. По оценке ВТБ, выплата субсидии в цифровых рублях после широкого внедрения новой формы национальной валюты позволит получателям пользоваться средствами без комиссий за переводы и транзакции. "ВТБ готовится к массовому внедрению цифрового рубля в России и тестирует различные сценарии его использования. Ранее мы протестировали получение стипендий и погашение штрафов при помощи цифровых рублей. Этот опыт поможет государству, банкам и получателям субсидий быстрее и удобнее взаимодействовать друг с другом, а также ускорит развитие цифровых платежей в стране", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. ВТБ завершил необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях. Банк ожидает утверждения соответствующего законодательства и начала широкого использования новой формы рубля, также отмечается в пресс-релизе.

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финансы, банки, санкт-петербург, ольга скоробогатова, втб