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ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников - 19.06.2025, ПРАЙМ
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ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников
ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников - 19.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников
ВТБ совместно с ЦБ РФ и правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, сообщили в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:54+0300
2025-06-19T11:54+0300
экономика
финансы
банки
санкт-петербург
ольга скоробогатова
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. ВТБ совместно с ЦБ РФ и правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, сообщили в пресс-службе банка. "ВТБ совместно с Банком России и Правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, обучающихся на дому. Родители ребенка получат в цифровых рублях выплату, эквивалентную стоимости школьного питания. Ее начисление в цифровых рублях или совершение платежей будет выглядеть привычно, с одной разницей - выплаты будут поступать на отдельный счет в цифровых рублях. В отличие от других операций, субсидию можно будет потратить только в продуктовых магазинах на определенные группы товаров", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой в рамках ПМЭФ-2025. По оценке ВТБ, выплата субсидии в цифровых рублях после широкого внедрения новой формы национальной валюты позволит получателям пользоваться средствами без комиссий за переводы и транзакции. "ВТБ готовится к массовому внедрению цифрового рубля в России и тестирует различные сценарии его использования. Ранее мы протестировали получение стипендий и погашение штрафов при помощи цифровых рублей. Этот опыт поможет государству, банкам и получателям субсидий быстрее и удобнее взаимодействовать друг с другом, а также ускорит развитие цифровых платежей в стране", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. ВТБ завершил необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях. Банк ожидает утверждения соответствующего законодательства и начала широкого использования новой формы рубля, также отмечается в пресс-релизе.
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финансы, банки, санкт-петербург, ольга скоробогатова, втб
Экономика, Финансы, Банки, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ольга Скоробогатова, ВТБ
11:54 19.06.2025
 
ВТБ тестирует цифровой рубль для соцвыплат родителям младших школьников

ВТБ тестирует применение цифрового рубля для выплат родителям младших школьников

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. ВТБ совместно с ЦБ РФ и правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, сообщили в пресс-службе банка.
"ВТБ совместно с Банком России и Правительством Санкт-Петербурга тестирует использование цифрового рубля для соцвыплат родителям младших школьников, обучающихся на дому. Родители ребенка получат в цифровых рублях выплату, эквивалентную стоимости школьного питания. Ее начисление в цифровых рублях или совершение платежей будет выглядеть привычно, с одной разницей - выплаты будут поступать на отдельный счет в цифровых рублях. В отличие от других операций, субсидию можно будет потратить только в продуктовых магазинах на определенные группы товаров", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой в рамках ПМЭФ-2025.
По оценке ВТБ, выплата субсидии в цифровых рублях после широкого внедрения новой формы национальной валюты позволит получателям пользоваться средствами без комиссий за переводы и транзакции.
"ВТБ готовится к массовому внедрению цифрового рубля в России и тестирует различные сценарии его использования. Ранее мы протестировали получение стипендий и погашение штрафов при помощи цифровых рублей. Этот опыт поможет государству, банкам и получателям субсидий быстрее и удобнее взаимодействовать друг с другом, а также ускорит развитие цифровых платежей в стране", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
ВТБ завершил необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях. Банк ожидает утверждения соответствующего законодательства и начала широкого использования новой формы рубля, также отмечается в пресс-релизе.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
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