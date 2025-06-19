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Костин рассказал о встречах с зарубежными гостями ПМЭФ-2025
Костин рассказал о встречах с зарубежными гостями ПМЭФ-2025 - 19.06.2025, ПРАЙМ
Костин рассказал о встречах с зарубежными гостями ПМЭФ-2025
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что банк в рамках ПМЭФ провел встречи с представителями Пакистана, Индонезии, Катара, Бахрейна и... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:19+0300
2025-06-19T18:19+0300
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пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что банк в рамках ПМЭФ провел встречи с представителями Пакистана, Индонезии, Катара, Бахрейна и Турции. "У нас был Пакистан, Индонезия, Катар, Бахрейн был сегодня… Турки были, поэтому немало", - сообщил Костин. Он также рассказал, что основной темой разговора стали расчеты. "Мы больше на самом деле говорили про расчеты", - уточнил он. "Председатель центрального банка Пакистана был, мы говорили по налаживанию расчетов", - сказал он. "У нас была и бахрейнская судостроительная корпорация… Она входит во многие страны. Поэтому, да, тут достаточно напряженная международная повестка. Ну, понятно, что география наших партнеров немножко изменилась", - отметил Костин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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втб, андрей костин, пмэф
ПМЭФ-2025, ВТБ, Андрей Костин, ПМЭФ
Костин рассказал о встречах с зарубежными гостями ПМЭФ-2025
Костин рассказал, с какими странами ВТБ провел встречи в рамках ПМЭФ-2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что банк в рамках ПМЭФ провел встречи с представителями Пакистана, Индонезии, Катара, Бахрейна и Турции.
"У нас был Пакистан, Индонезия, Катар, Бахрейн был сегодня… Турки были, поэтому немало", - сообщил Костин.
Он также рассказал, что основной темой разговора стали расчеты. "Мы больше на самом деле говорили про расчеты", - уточнил он.
"Председатель центрального банка Пакистана был, мы говорили по налаживанию расчетов", - сказал он.
"У нас была и бахрейнская судостроительная корпорация… Она входит во многие страны. Поэтому, да, тут достаточно напряженная международная повестка. Ну, понятно, что география наших партнеров немножко изменилась", - отметил Костин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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