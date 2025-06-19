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Костин рассказал о встречах с зарубежными гостями ПМЭФ-2025

Костин рассказал о встречах с зарубежными гостями ПМЭФ-2025 - 19.06.2025, ПРАЙМ

Костин рассказал о встречах с зарубежными гостями ПМЭФ-2025

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что банк в рамках ПМЭФ провел встречи с представителями Пакистана, Индонезии, Катара, Бахрейна и... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T18:19+0300

2025-06-19T18:19+0300

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пмэф-2025

втб

андрей костин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что банк в рамках ПМЭФ провел встречи с представителями Пакистана, Индонезии, Катара, Бахрейна и Турции. "У нас был Пакистан, Индонезия, Катар, Бахрейн был сегодня… Турки были, поэтому немало", - сообщил Костин. Он также рассказал, что основной темой разговора стали расчеты. "Мы больше на самом деле говорили про расчеты", - уточнил он. "Председатель центрального банка Пакистана был, мы говорили по налаживанию расчетов", - сказал он. "У нас была и бахрейнская судостроительная корпорация… Она входит во многие страны. Поэтому, да, тут достаточно напряженная международная повестка. Ну, понятно, что география наших партнеров немножко изменилась", - отметил Костин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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