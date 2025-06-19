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Юрист раскрыл, как изменятся правила расчета отпускных и пособий с сентября

Юрист раскрыл, как изменятся правила расчета отпускных и пособий с сентября - 19.06.2025, ПРАЙМ

Юрист раскрыл, как изменятся правила расчета отпускных и пособий с сентября

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением правительства от 24 мая. Как изменятся правила... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T02:02+0300

2025-06-19T02:02+0300

2025-06-19T02:02+0300

общество

иван соловьев

пенсии

больничные

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные постановлением правительства от 24 мая. Как изменятся правила начисления пособий, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.По его словам, изменения коснутся порядка определения среднего дохода, включая расчет отпускных, выходных пособий и других выплат, зависящих от среднего заработка.В соответствии с новым положением, при расчете среднего заработка из расчетного периода исключаются не только дни отсутствия сотрудника, но и суммы, начисленные за это время. Как поясняет юрист, это касается получения пособия по временной нетрудоспособности; отпуска по беременности и родам; простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от сторон; участия в забастовке; оплачиваемых выходных дней по уходу за детьми-инвалидами; других случаев, когда работник освобождается от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты."Таким образом, теперь при определении среднего заработка учитываются только фактически отработанные периоды с начислениями. Так, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, поделенное на 12. Это позволит получить объективный средний показатель, даже если сотрудник работал не по общепринятому графику", - объясняет эксперт.Таким образом, если до 1 сентября при расчете среднего заработка пока еще учитываются больничные листы, отпуска по беременности и простои, то с указанного срока формула расчета отпускных изменится — средний дневной заработок будет умножаться на количество дней отпуска по другому расчетному периоду, а при расчете выходного пособия средний дневной заработок будет умножаться на среднее число рабочих дней в месяце. А при суммированном учете средний часовой заработок будет умножаться на среднее число рабочих часов в месяце.Как отмечает Соловьев, новый порядок расчета затронет всех участников трудовых отношений. Работодателям лучше заранее внести изменения в локальные правовые акты и внутренние регламенты, а также изменить шаблоны расчетов отпускных и выходных пособий."Работники же должны получить объективную систему учета отработанного времени, что приведет к более точному расчету среднего заработка", — заключил юрист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , иван соловьев, пенсии, больничные