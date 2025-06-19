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Выручка московской фармотрасли выросла в 3,3 раза с 2019 года

Выручка московской фармотрасли выросла в 3,3 раза с 2019 года - 19.06.2025, ПРАЙМ

Выручка московской фармотрасли выросла в 3,3 раза с 2019 года

Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза - до 154 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:18+0300

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2025-06-19T09:18+0300

экономика

бизнес

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москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Выручка московской фармотрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза - до 154 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. "Москва – один из ведущих индустриальных центров России с исторически значительным вкладом в развитие медицинской промышленности. В настоящее время более 300 столичных предприятий производят лекарственные средства, медицинскую технику и другие изделия. Фармацевтика в Москве растёт: выручка отрасли с 2019 года выросла в 3,3 раза — до 154 миллиардов рублей", - рассказал Гарбузов. По его словам, в особой экономической зоне работает фармацевтический кластер из 14 компаний, часть из них уже поставляет городу лекарства по офсетным контрактам. В общей сложности по офсетам московские фармпредприятия будут производить препараты по 134 международным непатентованным наименованиям, включая 49 ранее не выпускавшихся в России. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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