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Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки
Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки - 19.06.2025, ПРАЙМ
Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки
Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:33+0300
2025-06-19T14:33+0300
пмэф-2025
wildberries
бизнес
африка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries &amp; Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян в кулуарах ПМЭФ-2025. "Мы в целом уже активно наращиваем международные мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с тремя новыми странами - это Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Для нас главные приоритеты сейчас - укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на африканский континент", - сказал он. На текущий момент объединённая компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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wildberries, бизнес, африка
ПМЭФ-2025, Wildberries, Бизнес, АФРИКА
14:33 19.06.2025
 
Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки

Мирзоян: Wildberries & Russ ведет активную подготовку по выходу на африканский континент

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян в кулуарах ПМЭФ-2025.
"Мы в целом уже активно наращиваем международные мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с тремя новыми странами - это Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Для нас главные приоритеты сейчас - укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на африканский континент", - сказал он.
На текущий момент объединённая компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025WildberriesБизнесАФРИКА
 
 
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