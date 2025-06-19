https://1prime.ru/20250619/wildberries-858671462.html

Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки

Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки - 19.06.2025, ПРАЙМ

Wildberries & Russ планирует выйти в страны Африки

Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:33+0300

2025-06-19T14:33+0300

2025-06-19T14:33+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян в кулуарах ПМЭФ-2025. "Мы в целом уже активно наращиваем международные мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с тремя новыми странами - это Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Для нас главные приоритеты сейчас - укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на африканский континент", - сказал он. На текущий момент объединённая компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/wildberries-858610391.html

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wildberries, бизнес, африка