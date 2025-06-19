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РФ знает о сообщениях разведки США о ядерном оружии Ирана, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
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РФ знает о сообщениях разведки США о ядерном оружии Ирана, заявил Песков
РФ знает о сообщениях разведки США о ядерном оружии Ирана, заявил Песков - 19.06.2025, ПРАЙМ
РФ знает о сообщениях разведки США о ядерном оружии Ирана, заявил Песков
Российская Федерация знает о сообщениях американской разведки о том, что Соединенные Штаты не располагают доказательствами того, что у Ирана было ядерное... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T21:52+0300
2025-06-19T22:04+0300
дмитрий песков
сша
разведка
иран
ядерное оружие
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация знает о сообщениях американской разведки о том, что Соединенные Штаты не располагают доказательствами того, что у Ирана было ядерное оружие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В интервью RT Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность "ядерной" эскалации на Ближнем Востоке, отметил, что Москве неизвестно, какой потенциал у Израиля. Россия, по его словам, исходит из того, что руководство Израиля неоднократно говорило о нежелании обладать ядерным оружием."Мы также знаем, что, например, американская разведка признала, что она не располагает какими-либо доказательствами о том, что у Ирана было ядерное оружие. Мы знаем также, что весь процесс обогащения урана проходил под строгим мониторингом МАГАТЭ. Это те факты, которыми мы можем оперировать", - сказал Песков.Вместе с тем Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин имеет потенциал для оказания посреднических услуг в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, если они будут востребованы.При этом помощник президента подчеркнул, что Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана."Президент Путин находится в диалоге, и имея отношения стратегического партнерства с Ираном, мы также имеем достаточно доверительные отношения, рабочие отношения с Израилем. И президент Путин один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом ОАЭ", - сказал Песков.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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дмитрий песков, сша, разведка, иран, ядерное оружие, владимир путин
Дмитрий Песков, США, разведка, ИРАН, ядерное оружие, Владимир Путин
21:52 19.06.2025 (обновлено: 22:04 19.06.2025)
 
РФ знает о сообщениях разведки США о ядерном оружии Ирана, заявил Песков

Песков: у разведки США нет доказательств, что Иран обладает ядерным оружием

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Российская Федерация знает о сообщениях американской разведки о том, что Соединенные Штаты не располагают доказательствами того, что у Ирана было ядерное оружие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью RT Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность "ядерной" эскалации на Ближнем Востоке, отметил, что Москве неизвестно, какой потенциал у Израиля. Россия, по его словам, исходит из того, что руководство Израиля неоднократно говорило о нежелании обладать ядерным оружием.
"Мы также знаем, что, например, американская разведка признала, что она не располагает какими-либо доказательствами о том, что у Ирана было ядерное оружие. Мы знаем также, что весь процесс обогащения урана проходил под строгим мониторингом МАГАТЭ. Это те факты, которыми мы можем оперировать", - сказал Песков.
Вместе с тем Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин имеет потенциал для оказания посреднических услуг в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, если они будут востребованы.
При этом помощник президента подчеркнул, что Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана.
"Президент Путин находится в диалоге, и имея отношения стратегического партнерства с Ираном, мы также имеем достаточно доверительные отношения, рабочие отношения с Израилем. И президент Путин один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом ОАЭ", - сказал Песков.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Песков заявил о последствиях вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля
17:54
 
Дмитрий ПесковСШАразведкаИРАНядерное оружиеВладимир Путин
 
 
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