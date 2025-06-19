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Юань опустился на шестое место в SWIFT впервые за четыре года

Юань опустился на шестое место в SWIFT впервые за четыре года - 19.06.2025, ПРАЙМ

Юань опустился на шестое место в SWIFT впервые за четыре года

Юань в мае впервые за четыре года опустился на шестое место среди самых востребованных в рамках международных расчетов через систему SWIFT валют, его опередил... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T10:48+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Юань в мае впервые за четыре года опустился на шестое место среди самых востребованных в рамках международных расчетов через систему SWIFT валют, его опередил канадский доллар, следует из анализа РИА Новости ее данных. На первом месте по традиции остаётся доллар США, доля которого по сравнению с апрелем снизилась на 1,22 пункта, до 48,46%. Эту долю "съел" евро, оказавшийся на втором месте: он показал положительную динамику в 1,32 пункта (23,56%). Третье место сохранил за собой фунт стерлингов, подросший на 0,55 пункта, до 7,06%. Четвертую строку сохранила за собой иена - за месяц ее доля снизилась на 0,33 пункта, до 3,7%. На пятое место вырвался канадский доллар, несмотря на снижение показателя на 0,07 пункта - до 3,11%. А вот юань теряет позиции - если в апреле он впервые с октября опустился на пятую строчку в этом списке, отстав от иены, то в мае поменялся местами с "канадцем", а в месячном выражении его доля снизилась на 0,61 пункта - до 2,89%. В прошлый раз в пятёрке его не было в апреле 2021 года. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Свой аналог есть и у Китая.

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