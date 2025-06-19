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Курс юаня против рубля на Мосбирже остается в легком минусе
Курс юаня против рубля на Мосбирже остается в легком минусе - 19.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня против рубля на Мосбирже остается в легком минусе
Курс китайской валюты к рублю в четверг остается стабильным с легкой тенденцией к снижению, следует из данных Московской биржи. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:26+0300
2025-06-19T13:26+0300
2025-06-19T13:26+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг остается стабильным с легкой тенденцией к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.18 мск снижался на 1 копейку, до 10,87 рубля. В ходе торгов юань колеблется в коридоре 10,84-10,89 рубля. Курсы основных валют к рублю в последние дни формируют достаточно скучный "боковик" на уровнях минимумов мая-июня 2023 года в ожидании позитивных сигналов с ПМЭФ или с рынка нефти, считает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Пока не видим предпосылок смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке. Полагаем, что диапазон 10,5-11 рубля за юань сохранит свою актуальность. В концовке недели несколько более вероятными видим попытки курса продвинуться в направлении его нижней границы", - добавляет он. Рубль опирается на фактор налогового периода июня и стабильно высокое предложение валюты со стороны экспортеров, полагает Василий Гиря из GIS Mining.
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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа
Курс юаня против рубля на Мосбирже остается в легком минусе
Курс юаня к рублю в четверг на Мосбирже остается в легком снижении
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг остается стабильным с легкой тенденцией к снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.18 мск снижался на 1 копейку, до 10,87 рубля. В ходе торгов юань колеблется в коридоре 10,84-10,89 рубля.
Курсы основных валют к рублю в последние дни формируют достаточно скучный "боковик" на уровнях минимумов мая-июня 2023 года в ожидании позитивных сигналов с ПМЭФ или с рынка нефти, считает Богдан Зварич из банка ПСБ.
"Пока не видим предпосылок смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке. Полагаем, что диапазон 10,5-11 рубля за юань сохранит свою актуальность. В концовке недели несколько более вероятными видим попытки курса продвинуться в направлении его нижней границы", - добавляет он.
Рубль опирается на фактор налогового периода июня и стабильно высокое предложение валюты со стороны экспортеров, полагает Василий Гиря из GIS Mining.
Юань опустился на шестое место в SWIFT впервые за четыре года