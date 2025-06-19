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Юань в четверг торгуется в минусе против рубля на Московской бирже

Юань в четверг торгуется в минусе против рубля на Московской бирже - 19.06.2025, ПРАЙМ

Юань в четверг торгуется в минусе против рубля на Московской бирже

Курс рубля в четверг днем колеблется преимущественно в плюсе по отношению к юаню на Московской бирже, китайская валюта остается ниже уровня 10,9 рубля, следует... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T16:33+0300

2025-06-19T16:33+0300

2025-06-19T16:33+0300

экономика

юань

рубль

рынок

торги

мосбиржа

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днем колеблется преимущественно в плюсе по отношению к юаню на Московской бирже, китайская валюта остается ниже уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.21 мск снижался на 2 копейки (-0,2%), до 10,85 рубля. В течение дня юань торгуется в узком коридоре 10,84-10,89 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,8 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,263 против 7,187 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,02 рубля. РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ Юань в четверг на Мосбирже продолжил ослабевать, закрепляясь ниже уровня 10,9 рубля. В целом же курс пока остается в узком коридоре, демонстрируя консолидацию. "На фоне резкого роста в последние дни цены на нефть дельта между экспертными притоками валюты и низким спросом на валюту под импорт увеличивается, соответственно, это будет вести к увеличению иностранной валюты в денежной массе и к продолжающему крепнуть рублю", - комментирует Олег Абелев из ИК "Риком-Траст". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,06% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,02% на предыдущих торгах. Игроки рынка обратили внимание на заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что курс рубля является рыночным, отражает текущую макроэкономическую ситуацию. Между тем, гендиректор "Северстали" Александр Шевелев заявил, что комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар. Возможна остановка некоторых металлургических производств в России в ситуации крепкого рубля, допустил он. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.26 мск росла на 1,1%, до 77,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 98,9 пункта. ПРОГНОЗЫ До пикового периода налоговых платежей июня еще есть время, но поток валютной выручки на российский валютный рынок поступает устойчиво и стабильно, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Это держит рубль в уверенной позиции. Доллар продолжит двигаться в границах 78-80 рублей, евро - 89-91 рубль, юань - рядом с 10,86 рубля", - оценивает он. По оценкам Абелева, спрос на юани немного выше, чем на доллары и евро, и есть возможность ожидать ухода курса в диапазон 11-11,2 рубля за единицу китайской валюты на ближайшие несколько дней.

https://1prime.ru/20250619/tsifrovoy-rubl-858674502.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, рынок, торги, мосбиржа