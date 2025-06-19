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Россия ждет от США предложений по продолжению контактов по "раздражителям"
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов по "раздражителям" - 19.06.2025, ПРАЙМ
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов по "раздражителям"
Москва ждет от Вашингтона предложений по продолжению двусторонних контактов по "раздражителям". Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказала официальный | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T08:18+0300
2025-06-19T08:18+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Москва ждет от Вашингтона предложений по продолжению двусторонних контактов по "раздражителям". Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Вы знаете, у нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций, прошло уже два раунда по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях... Сейчас должен был состояться третий раунд этих консультаций, к сожалению, американцы сказали, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них предложений, сейчас эти контакты идут", - подчеркнула дипломат.Захарова также обратила внимание, что стороны поддерживают контакты по линии посольств, проходят телефонные переговоры на высшем уровне - глав государств и министров иностранных дел.
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Политика, РОССИЯ, США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Мария Захарова
Россия ждет от США предложений по продолжению контактов по "раздражителям"
Захарова: РФ ждет от США предложений по продолжению контактов по "раздражителям"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Москва ждет от Вашингтона предложений по продолжению двусторонних контактов по "раздражителям". Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вы знаете, у нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций, прошло уже два раунда по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях... Сейчас должен был состояться третий раунд этих консультаций, к сожалению, американцы сказали, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них предложений, сейчас эти контакты идут", - подчеркнула дипломат.
Захарова также обратила внимание, что стороны поддерживают контакты по линии посольств, проходят телефонные переговоры на высшем уровне - глав государств и министров иностранных дел.
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