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МИД предостерег США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ
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МИД предостерег США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля
МИД предостерег США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ
МИД предостерег США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля
Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:57+0300
2025-06-19T13:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом, с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", - сказала Захарова на брифинге.Дипломат подчеркнула, что Москва считает категорически недопустимыми атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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россия, общество , сша, иран, израиль, мария захарова, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Мария Захарова, МИД РФ
13:57 19.06.2025
 
МИД предостерег США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля

Захарова: Россия предостерегает США от военного вмешательства в Иран и Израиль

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом, с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что Москва считает категорически недопустимыми атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Главы МИД "евротройки" планируют провести переговоры с Ираном, пишут СМИ
Вчера, 23:21
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСШАИРАНИЗРАИЛЬМария ЗахароваМИД РФ
 
 
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