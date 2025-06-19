https://1prime.ru/20250619/zakharova-858668758.html

МИД предостерег США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля

МИД предостерег США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля - 19.06.2025, ПРАЙМ

МИД предостерег США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля

Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:57+0300

2025-06-19T13:57+0300

2025-06-19T13:57+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия хотела бы предостеречь США от военного вмешательства в конфликт Ирана и Израиля, такой шаг грозит непредсказуемыми негативными последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хотели бы особо предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом, с поистине непредсказуемыми негативными последствиями", - сказала Захарова на брифинге.Дипломат подчеркнула, что Москва считает категорически недопустимыми атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в Иране.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".

https://1prime.ru/20250618/peregovory-858637593.html

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россия, общество , сша, иран, израиль, мария захарова, мид рф