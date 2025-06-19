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РФ никогда не отказывалась от экономических связей с США, заявила Захарова

РФ никогда не отказывалась от экономических связей с США, заявила Захарова - 19.06.2025, ПРАЙМ

РФ никогда не отказывалась от экономических связей с США, заявила Захарова

Россия не отказывалась от торгово-экономических связей с США, все убеждения должны звучать в адрес американских политиков, заявила официальный представитель МИД | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:14+0300

2025-06-19T14:14+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия не отказывалась от торгово-экономических связей с США, все убеждения должны звучать в адрес американских политиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы разве отказывались от торгово-экономических отношений, связей? От чего мы отказываемся? Никогда ни от чего не отказываемся. Эти убеждения, мне кажется, в том числе американские представители должны адресовать своим собственным конгрессменам, сенаторам, наверное, политикам всех мастей…, государственным служащим…, администрациям разных времен", - сказала Захарова на полях ПМЭФ, комментируя заявления представителей американской торговой палаты о том, что РФ и США должны налаживать отношения через бизнес-отношения. "Прекрасно, что приезжают сюда американские бизнесмены, прекрасно, что они видят, что упустили за это время, прекрасно, что они видят, как другие не упустили свою выгоду. Но нам рассказывать про то, что хорошо дружить и плохо не дружить, не надо. Мы никогда не ставили дружбу ниже каких-то разногласий. Мы как раз ее всегда ставили выше… Отказ от дружбы произошел с той стороны, пусть они там сами разбираются", - отметила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что Россия была открыта все эти годы, несмотря на санкции и давление. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, сша, мария захарова, мировая экономика