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Новая Зеландия ввела новые санкции против России - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Новая Зеландия ввела новые санкции против России - 19.06.2025, ПРАЙМ
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Новая Зеландия ввела очередные санкции против российских лиц и организаций, "участвующих в производстве беспилотников и другого оружия", а также против... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T07:43+0300
2025-06-19T07:43+0300
экономика
новая зеландия
запад
иран
владимир путин
мид
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ДЖАКАРТА, 19 июн – ПРАЙМ. Новая Зеландия ввела очередные санкции против российских лиц и организаций, "участвующих в производстве беспилотников и другого оружия", а также против субъектов из Северной Кореи, Ирана и Белоруссии, которые "поддерживают военные усилия России", утверждается в заявлении МИД Новой Зеландии. "Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил о 31-м пакете санкций Новой Зеландии, нацеленном на 8 организаций, 10 лиц и 27 судов. Санкции включают субъектов из Северной Кореи, Ирана и Беларуси, которые поддерживают военные усилия России, а также российских лиц и организации, участвующие в производстве беспилотников и другого оружия", - утверждается в сообщении, полученном РИА Новости от МИД страны. В ведомстве отметили, что это первый случай, когда Новая Зеландия специально ввела санкции против судов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Экономика, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ЗАПАД, ИРАН, Владимир Путин, МИД
07:43 19.06.2025
 
Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия ввела санкции против России, Ирана, Ирана и Белоруссии

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ДЖАКАРТА, 19 июн – ПРАЙМ. Новая Зеландия ввела очередные санкции против российских лиц и организаций, "участвующих в производстве беспилотников и другого оружия", а также против субъектов из Северной Кореи, Ирана и Белоруссии, которые "поддерживают военные усилия России", утверждается в заявлении МИД Новой Зеландии.
"Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил о 31-м пакете санкций Новой Зеландии, нацеленном на 8 организаций, 10 лиц и 27 судов. Санкции включают субъектов из Северной Кореи, Ирана и Беларуси, которые поддерживают военные усилия России, а также российских лиц и организации, участвующие в производстве беспилотников и другого оружия", - утверждается в сообщении, полученном РИА Новости от МИД страны.
В ведомстве отметили, что это первый случай, когда Новая Зеландия специально ввела санкции против судов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯЗАПАДИРАНВладимир ПутинМИД
 
 
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