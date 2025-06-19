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Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия ввела новые санкции против России - 19.06.2025, ПРАЙМ

Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия ввела очередные санкции против российских лиц и организаций, "участвующих в производстве беспилотников и другого оружия", а также против... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T07:43+0300

2025-06-19T07:43+0300

2025-06-19T07:43+0300

экономика

новая зеландия

запад

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ДЖАКАРТА, 19 июн – ПРАЙМ. Новая Зеландия ввела очередные санкции против российских лиц и организаций, "участвующих в производстве беспилотников и другого оружия", а также против субъектов из Северной Кореи, Ирана и Белоруссии, которые "поддерживают военные усилия России", утверждается в заявлении МИД Новой Зеландии. "Министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил о 31-м пакете санкций Новой Зеландии, нацеленном на 8 организаций, 10 лиц и 27 судов. Санкции включают субъектов из Северной Кореи, Ирана и Беларуси, которые поддерживают военные усилия России, а также российских лиц и организации, участвующие в производстве беспилотников и другого оружия", - утверждается в сообщении, полученном РИА Новости от МИД страны. В ведомстве отметили, что это первый случай, когда Новая Зеландия специально ввела санкции против судов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

новая зеландия

запад

иран

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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новая зеландия, запад, иран, владимир путин, мид