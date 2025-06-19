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На Украине раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский на G7
На Украине раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский на G7 - 19.06.2025, ПРАЙМ
На Украине раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский на G7
Cаммит G7 в Канаде стал провальным для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua". | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:52+0300
2025-06-19T13:52+0300
2025-06-19T13:52+0300
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общество
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Cаммит G7 в Канаде стал провальным для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua"."Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский президент досрочно покинул мероприятие, - участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", — сказано в статье.Авторы отметили, что еще более провальной оказалась идея принять решение по снижению потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь отказался ужесточить ограничения против Москвы, сославшись на то, что они дорого обходятся американской стороне.Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня.
https://1prime.ru/20250619/ekonomika-858661207.html
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общество , владимир зеленский, украина
Политика, Общество , Владимир Зеленский, УКРАИНА
На Украине раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский на G7
Саммит "Большой семерки" в Канаде стал провальным для Зеленского
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Cаммит G7 в Канаде стал провальным для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua".
"Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский президент досрочно покинул мероприятие, - участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", — сказано в статье.
Авторы отметили, что еще более провальной оказалась идея принять решение по снижению потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь отказался ужесточить ограничения против Москвы, сославшись на то, что они дорого обходятся американской стороне.
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня.
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