https://1prime.ru/20250619/zelenskiy-858668343.html

На Украине раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский на G7

На Украине раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский на G7 - 19.06.2025, ПРАЙМ

На Украине раскрыли, какой сокрушительный удар получил Зеленский на G7

Cаммит G7 в Канаде стал провальным для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua". | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:52+0300

2025-06-19T13:52+0300

2025-06-19T13:52+0300

политика

общество

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Cаммит G7 в Канаде стал провальным для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания "Страна.ua"."Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский президент досрочно покинул мероприятие, - участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", — сказано в статье.Авторы отметили, что еще более провальной оказалась идея принять решение по снижению потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель. Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь отказался ужесточить ограничения против Москвы, сославшись на то, что они дорого обходятся американской стороне.Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня.

https://1prime.ru/20250619/ekonomika-858661207.html

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общество , владимир зеленский, украина