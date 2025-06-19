https://1prime.ru/20250619/zelenskiy-858679075.html

"Гопник". Эксперты объяснили, почему не будет встречи Путина и Зеленского

"Гопник". Эксперты объяснили, почему не будет встречи Путина и Зеленского - 19.06.2025, ПРАЙМ

"Гопник". Эксперты объяснили, почему не будет встречи Путина и Зеленского

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским маловероятна, потому что глава киевского режима вдет себя "как гопник", в связи с чем переговоры... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T16:39+0300

2025-06-19T16:39+0300

2025-06-19T16:44+0300

политика

владимир путин

владимир зеленский

переговоры

экспертное мнение

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским маловероятна, потому что глава киевского режима вдет себя "как гопник", в связи с чем переговоры могут привести к непредсказуемым последствиям. Если встреча на высшем уровне и состоится, то уже с новым лидером Украины. Такое мнение в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" высказал политолог Дмитрий Аграновский. Накануне президент РФ на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2025 сообщил о своей готовности провести переговоры с Зеленским для урегулирования конфликта, но "вопрос в том, кто будет подписывать документы".Аграновский считает эту встречу маловероятной по двум причинам. Причем в первую очередь он указывает не на нелегитимность Зеленского как президента, а его "особенность". "Зеленский ведет себя как гопник, совершенно недостойно для президента страны, - констатировал политолог. - Подобного рода встреча может быть непредсказуемой и пойти не по протоколу, вылиться в какие-то оскорбления, встречаться даже с этой точки зрения рискованно".А вторая причина, по мнению Аграновского, заключается как раз в вопросе легитимности главы киевского режима, ведь ранее в нарушение украинской Конституции он продлил срок своего президентства, отменив выборы.Исходя из этого, политолог указывает, что в случае, если Россия и Украина достигнут договоренностей и подпишут соглашение, их "в любой момент можно будет оспорить". "По этой причине, если встреча и состоится, то уже с новым президентом Украины, и она вряд ли будет в ближайшей обозримой перспективе", — подытожил эксперт.

https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858603549.html

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владимир путин, владимир зеленский, переговоры, экспертное мнение