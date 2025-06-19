Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гопник". Эксперты объяснили, почему не будет встречи Путина и Зеленского - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250619/zelenskiy-858679075.html
"Гопник". Эксперты объяснили, почему не будет встречи Путина и Зеленского
"Гопник". Эксперты объяснили, почему не будет встречи Путина и Зеленского - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Гопник". Эксперты объяснили, почему не будет встречи Путина и Зеленского
Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским маловероятна, потому что глава киевского режима вдет себя "как гопник", в связи с чем переговоры... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:39+0300
2025-06-19T16:44+0300
политика
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_7f860e9ec9a9e8da83fc701d4f66d72b.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским маловероятна, потому что глава киевского режима вдет себя "как гопник", в связи с чем переговоры могут привести к непредсказуемым последствиям. Если встреча на высшем уровне и состоится, то уже с новым лидером Украины. Такое мнение в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" высказал политолог Дмитрий Аграновский. Накануне президент РФ на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2025 сообщил о своей готовности провести переговоры с Зеленским для урегулирования конфликта, но "вопрос в том, кто будет подписывать документы".Аграновский считает эту встречу маловероятной по двум причинам. Причем в первую очередь он указывает не на нелегитимность Зеленского как президента, а его "особенность". "Зеленский ведет себя как гопник, совершенно недостойно для президента страны, - констатировал политолог. - Подобного рода встреча может быть непредсказуемой и пойти не по протоколу, вылиться в какие-то оскорбления, встречаться даже с этой точки зрения рискованно".А вторая причина, по мнению Аграновского, заключается как раз в вопросе легитимности главы киевского режима, ведь ранее в нарушение украинской Конституции он продлил срок своего президентства, отменив выборы.Исходя из этого, политолог указывает, что в случае, если Россия и Украина достигнут договоренностей и подпишут соглашение, их "в любой момент можно будет оспорить". "По этой причине, если встреча и состоится, то уже с новым президентом Украины, и она вряд ли будет в ближайшей обозримой перспективе", — подытожил эксперт.
https://1prime.ru/20250618/zelenskiy-858603549.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_643fed8d28398a5ad52024cf95b299fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, владимир зеленский, переговоры, экспертное мнение
Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, экспертное мнение
16:39 19.06.2025 (обновлено: 16:44 19.06.2025)
 
"Гопник". Эксперты объяснили, почему не будет встречи Путина и Зеленского

Аграновский: поскольку Зеленский непредсказуем, Путин не будет с ним встречаться

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским маловероятна, потому что глава киевского режима вдет себя "как гопник", в связи с чем переговоры могут привести к непредсказуемым последствиям. Если встреча на высшем уровне и состоится, то уже с новым лидером Украины. Такое мнение в беседе с изданием "Подмосковье сегодня" высказал политолог Дмитрий Аграновский.
Накануне президент РФ на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2025 сообщил о своей готовности провести переговоры с Зеленским для урегулирования конфликта, но "вопрос в том, кто будет подписывать документы".
Аграновский считает эту встречу маловероятной по двум причинам. Причем в первую очередь он указывает не на нелегитимность Зеленского как президента, а его "особенность".
"Зеленский ведет себя как гопник, совершенно недостойно для президента страны, - констатировал политолог. - Подобного рода встреча может быть непредсказуемой и пойти не по протоколу, вылиться в какие-то оскорбления, встречаться даже с этой точки зрения рискованно".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
СМИ заметили необычное поведение Зеленского на саммите G7
Вчера, 09:34
А вторая причина, по мнению Аграновского, заключается как раз в вопросе легитимности главы киевского режима, ведь ранее в нарушение украинской Конституции он продлил срок своего президентства, отменив выборы.
Исходя из этого, политолог указывает, что в случае, если Россия и Украина достигнут договоренностей и подпишут соглашение, их "в любой момент можно будет оспорить".
"По этой причине, если встреча и состоится, то уже с новым президентом Украины, и она вряд ли будет в ближайшей обозримой перспективе", — подытожил эксперт.
 
ПолитикаВладимир ПутинВладимир Зеленскийпереговорыэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала