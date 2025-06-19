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Жителя Средней Азии будут судить за незаконную миграцию в Кузбассе

Жителя Средней Азии будут судить за незаконную миграцию в Кузбассе - 19.06.2025, ПРАЙМ

Жителя Средней Азии будут судить за незаконную миграцию в Кузбассе

Житель Средней Азии, организовавший незаконную миграцию для пяти своих соотечественников в Новокузнецке Кемеровской области, пойдет под суд, сообщает... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T06:15+0300

2025-06-19T06:15+0300

2025-06-19T06:15+0300

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КЕМЕРОВО, 19 июн – ПРАЙМ. Житель Средней Азии, организовавший незаконную миграцию для пяти своих соотечественников в Новокузнецке Кемеровской области, пойдет под суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. В апреле текущего года сотрудники ОМВД России "Новокузнецкий" в ходе рейда проверили строение в одном из садовых товариществ. Согласно информации, направленной иностранным работодателем в отдел по вопросам миграции, здесь должен был располагаться строительный цех, где трудятся пятеро мигрантов. Однако при обследовании территории установлено, что по данному адресу находится жилой дом, в котором проживают иностранцы, прибывшие работать в Россию. Никакого производственного оборудования в жилище и надворных постройках не оказалось. "В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что строение принадлежит гражданину одного из государств Средней Азии. Он стал фигурантом уголовного дела. Дознавателем … установлено, что обвиняемый приобрел и оформил в собственность дом в садовом товариществе. В 2024 году его соотечественники прибыли в Россию и обратились к нему за помощью в предоставлении жилья и временной регистрации", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что фигурант знал, что иностранные граждане, работающие на основании патента, обязаны предоставить в подразделение по вопросам миграции соответствующее уведомление с приложением копии трудового договора, при невыполнении данного требования патент аннулировался. "От имени бывшего владельца дома, не посвященного в преступный замысел, он оформил пять подложных гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, указав местом работы свое жилище, и в дальнейшем сам направил документы в ОМВД России "Новокузнецкий", – говорится в релизе. Уточняется, что это позволило иностранным гражданам избежать аннулирования патента и способствовало их нелегальному нахождению в России. Как уточняет ведомство, иностранец обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". "В настоящее время дознавателем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в Новокузнецкий районный суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве. Отмечается, что вопрос аннулирования патента пятерым иностранным гражданам будет решен после вынесения приговора по уголовному делу.

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бизнес, общество , средняя азия, новокузнецк, кемеровская область, мвд