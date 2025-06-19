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Жительница Москвы отсудила деньги у камчатской туркомпании за ВИП-тур

Жительница Москвы отсудила деньги у камчатской туркомпании за ВИП-тур - 19.06.2025, ПРАЙМ

Жительница Москвы отсудила деньги у камчатской туркомпании за ВИП-тур

Жительница Москвы отсудила деньги у камчатской туркомпании за ВИП-тур, который не соответствовал ее ожиданиям и фото на сайте, следует из документов, с которыми | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T02:47+0300

2025-06-19T02:47+0300

2025-06-19T02:47+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Жительница Москвы отсудила деньги у камчатской туркомпании за ВИП-тур, который не соответствовал ее ожиданиям и фото на сайте, следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В июле 2024 года москвичка приобрела экскурсионную программу "Страна "Вулканов" за 483,5 тысячи рублей, указано в материалах суда. В первый же день экскурсии на Халактырский пляж, заявленный ВИП-тур разочаровал москвичку: на фуршете ей и ее супругу не хватило еды, пластиковая одноразовая посуда и душный автобус не соответствовали обещанному ВИП-сервису на фото, отмечается в документе. Также в них указано, что от посещения остальных экскурсий супруги отказались. Согласно документам, в декабре 2024 года она обратилась в Хорошевский районный суд с жалобой на туркомпанию. Суд первой инстанции решил взыскать с ответчика деньги, оплаченные по договору, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в 50%, а также госпошлину, указано в документе. В январе 2025 туристическая организация подала на апелляцию с просьбой уменьшить размер суммы за счет посещения туристами первой экскурсии, что оказалось невозможным, так как стоимость отдельной экскурсии не была определена в договоре, отметили в судебных документах. Согласно материалам, 20 мая судебная коллегия, после рассмотрения апелляционной жалобы, приняла решение взыскать с туроператора в пользу женщины штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом. Также отменено взыскание неустойки, так как сроки договора компания не нарушила, а отказаться от экскурсий было решением самой туристки, отметили в документе. В остальной части решение суда осталось без изменений, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

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бизнес, общество , россия