Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250619/zhizn-858642674.html
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя - 19.06.2025, ПРАЙМ
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя
Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:08+0300
2025-06-19T03:08+0300
бизнес
финансы
банки
москва
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858642674.jpg?1750291705
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ. В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси). В итоге суд решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать, хотя его доход позволял покрыть "необходимые потребности" и вернуть долги. В списании долгов по процедуре банкротства ему отказали. "Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств", - сказано в обзоре. Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, банки, москва, рф, верховный суд
Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, Верховный суд
03:08 19.06.2025
 
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя

Верховный суд: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.
В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси).
В итоге суд решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать, хотя его доход позволял покрыть "необходимые потребности" и вернуть долги. В списании долгов по процедуре банкротства ему отказали.
"Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств", - сказано в обзоре.
Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
 
БизнесФинансыБанкиМОСКВАРФВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала