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ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя

ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя - 19.06.2025, ПРАЙМ

ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя

Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T03:08+0300

2025-06-19T03:08+0300

2025-06-19T03:08+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ. В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси). В итоге суд решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать, хотя его доход позволял покрыть "необходимые потребности" и вернуть долги. В списании долгов по процедуре банкротства ему отказали. "Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств", - сказано в обзоре. Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.

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