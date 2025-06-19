https://1prime.ru/20250619/zhizn-858642674.html
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя - 19.06.2025, ПРАЙМ
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя
Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:08+0300
2025-06-19T03:08+0300
2025-06-19T03:08+0300
бизнес
финансы
банки
москва
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858642674.jpg?1750291705
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.
В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси).
В итоге суд решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать, хотя его доход позволял покрыть "необходимые потребности" и вернуть долги. В списании долгов по процедуре банкротства ему отказали.
"Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств", - сказано в обзоре.
Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, банки, москва, рф, верховный суд
Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, Верховный суд
ВС: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя
Верховный суд: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом их погашать нельзя
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.
В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси).
В итоге суд решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать, хотя его доход позволял покрыть "необходимые потребности" и вернуть долги. В списании долгов по процедуре банкротства ему отказали.
"Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств", - сказано в обзоре.
Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.