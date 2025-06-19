https://1prime.ru/20250619/zoloto-858651366.html

Золото дешевеет четвертый день подряд

Золото дешевеет четвертый день подряд - 19.06.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет четвертый день подряд

Стоимость золота в четверг снижается четвертый торговый день подряд, следует из данных торгов. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:20+0300

2025-06-19T09:20+0300

2025-06-19T09:20+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается четвертый торговый день подряд, следует из данных торгов. По состоянию на 9.11 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 39,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,16%, - до 3 368,52 доллара за тройскую унцию. За три предыдущих торговых дня драгоценный металл подешевел на 2,09%. Июльский фьючерс на серебро на 9.11 мск дешевел на 1,26% - до 36,448 доллара. "На данный момент цены на золото колеблются вблизи рекордных максимумов, что делает дальнейшие инвестиции уязвимыми перед изменением макроэкономической ситуации, и, вероятно, именно поэтому мы наблюдаем переориентацию потоков ценных бумаг на платину и серебро", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). Сдерживать падение котировок золота могут опасения вокруг ситуации на Ближнем Востоке и связанных с ней геополитических и макроэкономических рисков, что может способствовать росту спроса на золото как на надежный актив.

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рынок, торги, ближний восток, comex