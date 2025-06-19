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Стоимость золота снижается четвертый день подряд - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/zoloto-858682012.html
Стоимость золота снижается четвертый день подряд
Стоимость золота снижается четвертый день подряд - 19.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается четвертый день подряд
Стоимость золота в четверг снижается четвертую торговую сессию, то есть всю неделю, находится в минусе, следует из данных торгов. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:43+0300
2025-06-19T17:43+0300
экономика
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается четвертую торговую сессию, то есть всю неделю, находится в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 26,73 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 381,37 доллара за тройскую унцию. С начала недели стоимость золота опустилась на 3%. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,72% - до 36,278 доллара. Инвесторы оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, ФРС повысила прогнозы инфляции и безработицы на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз роста ВВП. "Федеральная резервная система США указала, что риск инфляции остается высоким. Это снижает шансы на возобновление понижения банковских ставок, что оказывает давление на цены на золото", - цитирует агентство Рейтер сырьевого стратега ANZ Group Holdings Сони Кумари (Soni Kumari).
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
17:43 19.06.2025
 
Стоимость золота снижается четвертый день подряд

Золото продолжает дешеветь четвертую торговую сессию подряд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается четвертую торговую сессию, то есть всю неделю, находится в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 26,73 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 381,37 доллара за тройскую унцию. С начала недели стоимость золота опустилась на 3%.
Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,72% - до 36,278 доллара.
Инвесторы оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, ФРС повысила прогнозы инфляции и безработицы на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз роста ВВП.
"Федеральная резервная система США указала, что риск инфляции остается высоким. Это снижает шансы на возобновление понижения банковских ставок, что оказывает давление на цены на золото", - цитирует агентство Рейтер сырьевого стратега ANZ Group Holdings Сони Кумари (Soni Kumari).
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Медь заметно дешевеет в четверг
09:36
 
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