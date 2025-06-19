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Стоимость золота снижается четвертый день подряд
Стоимость золота снижается четвертый день подряд - 19.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота снижается четвертый день подряд
Стоимость золота в четверг снижается четвертую торговую сессию, то есть всю неделю, находится в минусе, следует из данных торгов. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T17:43+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается четвертую торговую сессию, то есть всю неделю, находится в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 26,73 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 381,37 доллара за тройскую унцию. С начала недели стоимость золота опустилась на 3%. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,72% - до 36,278 доллара. Инвесторы оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, ФРС повысила прогнозы инфляции и безработицы на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз роста ВВП. "Федеральная резервная система США указала, что риск инфляции остается высоким. Это снижает шансы на возобновление понижения банковских ставок, что оказывает давление на цены на золото", - цитирует агентство Рейтер сырьевого стратега ANZ Group Holdings Сони Кумари (Soni Kumari).
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
Стоимость золота снижается четвертый день подряд
Золото продолжает дешеветь четвертую торговую сессию подряд
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг снижается четвертую торговую сессию, то есть всю неделю, находится в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 26,73 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 381,37 доллара за тройскую унцию. С начала недели стоимость золота опустилась на 3%.
Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,72% - до 36,278 доллара.
Инвесторы оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, ФРС повысила прогнозы инфляции и безработицы на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз роста ВВП.
"Федеральная резервная система США указала, что риск инфляции остается высоким. Это снижает шансы на возобновление понижения банковских ставок, что оказывает давление на цены на золото", - цитирует агентство Рейтер сырьевого стратега ANZ Group Holdings Сони Кумари (Soni Kumari).
Медь заметно дешевеет в четверг