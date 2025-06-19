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Исследование показало, когда начнут снижаться цены на золото - 19.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250619/zoloto-858683037.html
Исследование показало, когда начнут снижаться цены на золото
Исследование показало, когда начнут снижаться цены на золото - 19.06.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, когда начнут снижаться цены на золото
Среднегодовая цена на золото в мире начнет снижаться после 2026 года и будет на уровне 3000 долларов за тройскую унцию в 2027 году, следует из исследования... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:22+0300
2025-06-19T18:23+0300
экономика
исследование
золото
цены
прогноз
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Среднегодовая цена на золото в мире начнет снижаться после 2026 года и будет на уровне 3000 долларов за тройскую унцию в 2027 году, следует из исследования компании "Эйлер", которое есть в распоряжении у РИА Новости. Компания прогнозирует, что средняя стоимость драгметалла по итогам текущего года составит 3184 доллара за тройскую унцию, в следующем году достигнет показателя в 3300 долларов. С 2027 году ожидается нисходящий тренд на золото - 3000 долларов за тройскую унцию в среднем. На горизонте 2028 года ожидается, что среднегодовая цена на драгметалл составит уже 2700 долларов, следует из исследования "Эйлера". При этом в 2029 году она может подрасти до 2800 долларов. "С учетом устойчивости тренда на покупки золота ЦБ с намерением дальнейшего наращивания резервов цена на золото, вероятно, будет оставаться на повышенных уровнях, несмотря на преодоление фундаментально справедливого уровня", - такой прогноз на первое полугодие текущего года дают в "Эйлере". Согласно опросу WGC (Всемирного золотого совета), 95% респондентов-представителей мировых центральных банков предполагают, что в ближайший год продолжат накапливать золото, отметили в компании. При этом большая часть ожидает умеренного либо существенного сокращения доли доллара в мировых резервах в ближайшие пять лет в пользу увеличения резервов в других валютах и золоте.
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исследование, золото, цены, прогноз
Экономика, исследование, золото, цены, прогноз
18:22 19.06.2025 (обновлено: 18:23 19.06.2025)
 
Исследование показало, когда начнут снижаться цены на золото

Исследование "Эйлер": цены на золото в мире начнут снижаться после 2026 года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Среднегодовая цена на золото в мире начнет снижаться после 2026 года и будет на уровне 3000 долларов за тройскую унцию в 2027 году, следует из исследования компании "Эйлер", которое есть в распоряжении у РИА Новости.
Компания прогнозирует, что средняя стоимость драгметалла по итогам текущего года составит 3184 доллара за тройскую унцию, в следующем году достигнет показателя в 3300 долларов.
С 2027 году ожидается нисходящий тренд на золото - 3000 долларов за тройскую унцию в среднем. На горизонте 2028 года ожидается, что среднегодовая цена на драгметалл составит уже 2700 долларов, следует из исследования "Эйлера". При этом в 2029 году она может подрасти до 2800 долларов.
"С учетом устойчивости тренда на покупки золота ЦБ с намерением дальнейшего наращивания резервов цена на золото, вероятно, будет оставаться на повышенных уровнях, несмотря на преодоление фундаментально справедливого уровня", - такой прогноз на первое полугодие текущего года дают в "Эйлере".
Согласно опросу WGC (Всемирного золотого совета), 95% респондентов-представителей мировых центральных банков предполагают, что в ближайший год продолжат накапливать золото, отметили в компании. При этом большая часть ожидает умеренного либо существенного сокращения доли доллара в мировых резервах в ближайшие пять лет в пользу увеличения резервов в других валютах и золоте.
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Экономикаисследованиезолотоценыпрогноз
 
 
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