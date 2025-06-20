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"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения - 20.06.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения
"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения
"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:02+0300
2025-06-20T11:02+0300
бизнес
сша
кирилл дмитриев
аэрофлот
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. "Если будут соответствующие решения, мы к теме готовы", - сообщил Александровский в ответ на вопрос о возможности возобновления полетов в США. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, сша, кирилл дмитриев, аэрофлот
Бизнес, США, Кирилл Дмитриев, Аэрофлот
11:02 20.06.2025
 
"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения

"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения

© РИА Новости . Виталий Безруких | Перейти в медиабанкСамолет Ту-154м авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Ту-154м авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Виталий Безруких
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
"Если будут соответствующие решения, мы к теме готовы", - сообщил Александровский в ответ на вопрос о возможности возобновления полетов в США.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
%Самолет компании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
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БизнесСШАКирилл ДмитриевАэрофлот
 
 
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