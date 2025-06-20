https://1prime.ru/20250620/aeroflot-858711007.html

"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения

"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае соответствующего решения

"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:02+0300

2025-06-20T11:02+0300

2025-06-20T11:02+0300

бизнес

сша

кирилл дмитриев

аэрофлот

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. "Если будут соответствующие решения, мы к теме готовы", - сообщил Александровский в ответ на вопрос о возможности возобновления полетов в США. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, сша, кирилл дмитриев, аэрофлот