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В МАГАТЭ рассказали, как российские АЭС преобразовывают страны

В МАГАТЭ рассказали, как российские АЭС преобразовывают страны - 20.06.2025, ПРАЙМ

В МАГАТЭ рассказали, как российские АЭС преобразовывают страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские атомные проекты за рубежом преобразовывают страны, в которых они реализовываются, например, Бангладеш... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T06:52+0300

2025-06-20T06:52+0300

2025-06-20T06:52+0300

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экономика

бангладеш

египет

китай

магатэ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Российские атомные проекты за рубежом преобразовывают страны, в которых они реализовываются, например, Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. "Атомная энергетика преобразовывает эти страны. Вы увидите, как все изменится. Уже меняется. Бангладеш превращается в индустриальную страну благодаря российским атомным технологиям и станциям. Четыре энергоблока изменят развитие Египта. Атомные технологии России передовые. Россия больше всего строит за рубежом, чем другие страны, даже вместе взятые", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. Он обратил внимание на то, что конкурирующие атомные державы почти не строят АЭС за рубежом. "Кто там строит? Практически никто и не строит за рубежом. Китай построил энергоблоки в Пакистане. Ну и все. Много предложений. Корея построила в Эмиратах и сейчас носится со своими предложениями. Целый ряд стран предлагает водо-водяной реактор: тысячник или миллионник (миллион киловатт, тысяча мегаватт), но не имея его в реалии. То есть у них нет пилотного проекта, построенного дома. Я им неоднократно указывал, что блок, построенный пилотно, отличается от проекта. А построенный после пилотного также отличается от пилотного. Сначала постройте у тебя, докажите, что он будет эксплуатироваться надежно, безопасно и эффективно, а после этого продавайте. Они уже договариваются и с Чехией, и с рядом африканских стран об этом проекте", - отметил замгендиректора МАГАТЭ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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мировая экономика, бангладеш, египет, китай, магатэ