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Российский рынок акций снижается в основную сессию пятницы

Российский рынок акций снижается в основную сессию пятницы - 20.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в основную сессию пятницы

Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:25+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.18 мск снижался на 0,39%, до 2772,82 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,98%, до 1172,32 пункта. В частности, дешевеют акции АФК "Система" (-1,5%), ПИКа (-0,8%), "Мечела" (-0,8%). Дорожают бумаги ВТБ (+0,8%), "Фосагро" (+0,6%), "Позитива" (+0,6%). Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в консолидации, выход из которой должен произойти в самое ближайшее время, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, он будет вверх. На это намекает динамика долгового рынка – Индекс Мосбиржи гособлигаций находится в шаге, чтобы обновить максимум этого года. Таким образом, рынок облигаций закладывает в цены снижение ставки в конце июля, и эти ожидания надо бы отыграть трейдерам и на рынке акций. Не исключаем, что триггером движения станет выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ", - добавляет он. Целевым по индексу Мосбиржи остается диапазон 2750-2820 пунктов, возможен откат индекса к его нижней границе в концовке дня в случае ухудшения ситуации на рынке нефти, считает Евгений Локтюхов из банка ПСБ. "По-прежнему считаем, что текущий баланс рыночных рисков смещен в сторону снижения рынка", - добавляет он.

https://1prime.ru/20250620/atr-858697844.html

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