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Российский рынок акций слегка снижается во второй половине торгов пятницы

Российский рынок акций слегка снижается во второй половине торгов пятницы - 20.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций слегка снижается во второй половине торгов пятницы

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем пятницы, следует из данных торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T15:38+0300

2025-06-20T15:38+0300

2025-06-20T15:38+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем пятницы, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.25 мск снижался на 0,17%, до 2 770,67 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,92%, до 75,55 доллара за баррель. "Давление на отечественные акции оказывает отсутствие подвижек в деле урегулирования украинского конфликта, при этом новости с ПМЭФ также не дают особых поводов для оптимизма. Так, некоторые представители правительства предупредили о "переохлаждении" экономики страны и возможном ее скатывании в рецессию, а руководители крупных компаний жалуются на трудности с развитием бизнеса в условиях жесткой ДКП и крепкого рубля", - рассказал Игорь Додонов из ФГ "Финам". Впрочем, на сегодня на форуме запланировано выступление президента Владимира Путина, которое, возможно, несколько подбодрит инвесторов. Внешний фон для российского рынка сегодня можно расценить как умеренно негативный, отметил эксперт. "Основное внимание инвесторов в пятницу остается приковано к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2025), где обсуждались ключевые аспекты экономической политики и развития. В центре дискуссий оставалась денежно-кредитная политика Банка России и ситуация на валютном рынке", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В частности, сильно дешевеют акции "ПИКа" (-2,65%), "СПБ Биржи" (-2,47%), ДВМП (-2,46%), ОВК (-1,84%), АФК "Система" (-1,82%). "Акции ВТБ (+3,54%) позитивно реагируют на заявление первого зампреда банка, подтвердившее наше ранее высказанное предположение о том, что назначение управляющим активами Объединенной судостроительной корпорации является продивидендным фактором", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также дорожают акции "М.Видео" (+1,09%), префы "Транснефти" (+0,84%), обыкновенные акции "Фосагро" (+0,77%), "Русгидро" (+0,63%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2700-2800 пунктов. Если в ближайшие часы на рынок не поступят какие-то важные новости, прежде всего на тему геополитики, закрытие текущей торговой сессии, вероятно, произойдет в умеренном минусе, считает Додонов из ФГ "Финам".

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мосбиржа, российский рынок акций, рынок, торги, акции