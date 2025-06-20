https://1prime.ru/20250620/armeniya-858733489.html

"Вам скажут". Армения может закрыть небо для России, считают власти РФ

"Вам скажут". Армения может закрыть небо для России, считают власти РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Вам скажут". Армения может закрыть небо для России, считают власти РФ

Стремясь вступить в Евросоюз, Армения может закрыть воздушное пространство для Российской Федерации. Такое опасение на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на ПМЭФ... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:12+0300

2025-06-20T16:12+0300

2025-06-20T16:12+0300

политика

россия

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мнение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Стремясь вступить в Евросоюз, Армения может закрыть воздушное пространство для Российской Федерации. Такое опасение на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на ПМЭФ высказал вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук, чьи слова приводит Telegram-канал Minval — LIVE.Вице-премьер напомнил, что страны Евросоюза закрыли небо для пролета российских самолетов, и задался вопросом: "Армения тоже закроет небо?""Ну, если вы (Армения - прим. ред.) вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет", - заявил Оверчук. Он подчеркнул, что Россия не оставляет этот вопрос без внимания - оценивает складывающуюся ситуацию.Как отмечал Оверчук ранее, в тот момент когда Армения начала обсуждать вступление в Европейский союз, она начала и готовиться к выходы из ЕАЭС, следовательно, Российская Федерация впредь будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Еревана, исходя из этого обстоятельства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, воздушное пространство, мнение