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"Вам скажут". Армения может закрыть небо для России, считают власти РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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"Вам скажут". Армения может закрыть небо для России, считают власти РФ
"Вам скажут". Армения может закрыть небо для России, считают власти РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Вам скажут". Армения может закрыть небо для России, считают власти РФ
Стремясь вступить в Евросоюз, Армения может закрыть воздушное пространство для Российской Федерации. Такое опасение на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на ПМЭФ... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T16:12+0300
2025-06-20T16:12+0300
политика
россия
воздушное пространство
мнение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Стремясь вступить в Евросоюз, Армения может закрыть воздушное пространство для Российской Федерации. Такое опасение на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на ПМЭФ высказал вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук, чьи слова приводит Telegram-канал Minval — LIVE.Вице-премьер напомнил, что страны Евросоюза закрыли небо для пролета российских самолетов, и задался вопросом: "Армения тоже закроет небо?""Ну, если вы (Армения - прим. ред.) вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет", - заявил Оверчук. Он подчеркнул, что Россия не оставляет этот вопрос без внимания - оценивает складывающуюся ситуацию.Как отмечал Оверчук ранее, в тот момент когда Армения начала обсуждать вступление в Европейский союз, она начала и готовиться к выходы из ЕАЭС, следовательно, Российская Федерация впредь будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Еревана, исходя из этого обстоятельства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, воздушное пространство, мнение
Политика, РОССИЯ, воздушное пространство, мнение
16:12 20.06.2025
 
"Вам скажут". Армения может закрыть небо для России, считают власти РФ

Оверчук: Армения может закрыть воздушное пространство для российских самолетов

© fotolia.com / evalizЕреван
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© fotolia.com / evaliz
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Стремясь вступить в Евросоюз, Армения может закрыть воздушное пространство для Российской Федерации. Такое опасение на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на ПМЭФ высказал вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук, чьи слова приводит Telegram-канал Minval — LIVE.
Вице-премьер напомнил, что страны Евросоюза закрыли небо для пролета российских самолетов, и задался вопросом: "Армения тоже закроет небо?"
"Ну, если вы (Армения - прим. ред.) вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет", - заявил Оверчук.
Он подчеркнул, что Россия не оставляет этот вопрос без внимания - оценивает складывающуюся ситуацию.
Как отмечал Оверчук ранее, в тот момент когда Армения начала обсуждать вступление в Европейский союз, она начала и готовиться к выходы из ЕАЭС, следовательно, Российская Федерация впредь будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Еревана, исходя из этого обстоятельства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
%Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Назван объем потерь России и Армении во взаимном товарообороте
11:06
 
ПолитикаРОССИЯвоздушное пространствомнение
 
 
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