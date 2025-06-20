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Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики в пятницу

Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики в пятницу - 20.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики в пятницу

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно после вышедших данных об инфляции в Японии и решений... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:09+0300

2025-06-20T08:09+0300

2025-06-20T08:09+0300

экономика

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно после вышедших данных об инфляции в Японии и решений китайского центробанка относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,08%, до 3 364,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,28%, до 1 975,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index растёт на 1,15%, до 23 506 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,24%, до 8 503,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 38 468,5 пункта. При этом южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,08%, до 3 009,89 пункта, а ранее в ходе торгов он достигал максимальной отметки в 3 015,41 пункта, индекс находится выше значения в 3 тысячи пунктов впервые с января 2022 года. Ранее в пятницу центробанк Китая сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. Кроме того, в этот день были опубликованы данные об инфляции в Японии статистическим ведомством министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Так, годовая инфляция по итогам мая замедлилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. В мае индекс потребительских цен вырос на 0,3% после роста на 0,4% в апреле.

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азиатско-тихоокеанский регион, рынок, торги, индексы