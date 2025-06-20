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Фондовые индексы АТР в пятницу преимущественно снизились

Фондовые индексы АТР в пятницу преимущественно снизились - 20.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в пятницу преимущественно снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в минусе, следует из данных торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:25+0300

2025-06-20T13:25+0300

2025-06-20T13:25+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в минусе, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 3 359,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1 969,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index – вырос на 1,26%, до 23 530,48 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,48%, до 3 021,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,21%, до 8 505,5 пункта, японский Nikkei 225 - сократился на 0,22%, до 38 403,23 пункта. Ранее в пятницу центробанк Китая сохранил учётную ставку ("основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков" - LPR, loan prime rate) на уровне 3%, как и ожидали аналитики. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%, что также совпало с прогнозами. Кроме того, инвесторы обращают внимание и на данные об инфляции в Японии. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая замедлилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. Базовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, в годовом выражении ускорилась до 3,7% с 3,5%, прогноз составлял 3,6%. Южнокорейский KOSPI в то же время достиг максимального уровня с января 2022 года, поднявшись выше 3020 пунктов. Неопределенность мировой ситуации также продолжает влиять на торги. Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп в ближайшие две недели примет решение о возможной атаке на Иран. Также она отметила, что США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате. "Вчера сообщение Трампа состояло в том, что он рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану в течение нескольких дней. Сделанные накануне вечером комментарии Белого дома теперь говорят о том, что решение будет принято в течение нескольких недель", - отмечает агентству Рейтер старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил (Rodrigo Catril). "Ценовое движение больше бы указывало на то, что инвесторы остаются очень нервными", - резюмирует Катрил.

https://1prime.ru/20250620/aktsii-858719232.html

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион