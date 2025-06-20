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Глава AmCham оценил шансы восстановления авиасообщения РФ-США - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Глава AmCham оценил шансы восстановления авиасообщения РФ-США
Глава AmCham оценил шансы восстановления авиасообщения РФ-США - 20.06.2025, ПРАЙМ
Глава AmCham оценил шансы восстановления авиасообщения РФ-США
Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:26+0300
2025-06-20T14:26+0300
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авиасообщение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день форума выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. "Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы", - сказал Эйджи агентству, отвечая на вопрос, могут ли стороны восстановить прямое авиасообщение уже в 2025 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, amcham, бизнес, авиасообщение
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, США, AmCham, Бизнес, авиасообщение
14:26 20.06.2025
 
Глава AmCham оценил шансы восстановления авиасообщения РФ-США

Эйджи: есть шанс, что авиасообщение между РФ и США удастся восстановить к концу 2025 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день форума выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
"Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы", - сказал Эйджи агентству, отвечая на вопрос, могут ли стороны восстановить прямое авиасообщение уже в 2025 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯСШАAmChamБизнесавиасообщение
 
 
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