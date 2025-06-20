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Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских авто

Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских авто - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских авто

Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей: закупки в денежном выражении в мае просели к апрелю более чем на четверть, составив 371,4... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:06+0300

2025-06-20T10:06+0300

2025-06-20T10:06+0300

россия

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китайские авто

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия второй месяц подряд сокращает импорт китайских автомобилей: закупки в денежном выражении в мае просели к апрелю более чем на четверть, составив 371,4 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости таможенной статистики Китая. Россия долгое время была наиболее заметным покупателем китайских "легковушек", но потеряла этот статус еще в апреле этого года: тогда она опустилась с первого места сразу на шестое из-за просадки в закупках на 16,2% - до 507,1 миллиона долларов. В мае снижение продолжилось, и Россия стала уже седьмой. Первую же строку удерживает за собой Бразилия, нарастившая импорт на четверть, до 747,9 миллиона долларов. Вторыми стали ОАЭ, которые скакнули с седьмого места - в этом им помогло наращивание импорта в 1,6 раза, до 720,7 миллиона долларов. Третьей стала Великобритания, показавшая более скромную динамику роста - на 20% до 642,9 миллиона долларов. Всего за месяц Китай нарастил экспорт автомобилей на 9% - до 9,3 миллиарда долларов. На Россию, таким образом, пришлось 4% поставок.

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россия, китай, бизнес, китайские авто