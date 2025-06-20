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Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией - 20.06.2025, ПРАЙМ
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:29+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф. "Стратегическое партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией, является опорой для развития бизнес-среды в королевстве Бахрейн", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. По словам представителя королевства, Бахрейн продолжает курс на привлечение иностранных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим экономического роста. "Мы считаем Петербургский международный экономический форум эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и бизнесменами из различных стран", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, БАХРЕЙН, Бизнес
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Насер бен Хамад Аль Халиф: партнерство Бахрейна с РФ является одной из опор бизнеса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф.
"Стратегическое партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией, является опорой для развития бизнес-среды в королевстве Бахрейн", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
По словам представителя королевства, Бахрейн продолжает курс на привлечение иностранных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим экономического роста.
"Мы считаем Петербургский международный экономический форум эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и бизнесменами из различных стран", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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