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Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией - 20.06.2025, ПРАЙМ
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией
Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:29+0300
2025-06-20T17:29+0300
пмэф-2025
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф. "Стратегическое партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией, является опорой для развития бизнес-среды в королевстве Бахрейн", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. По словам представителя королевства, Бахрейн продолжает курс на привлечение иностранных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим экономического роста. "Мы считаем Петербургский международный экономический форум эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и бизнесменами из различных стран", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, бахрейн, бизнес
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, БАХРЕЙН, Бизнес
17:29 20.06.2025
 
Представитель короля Бахрейна отметил важность партнерства с Россией

Насер бен Хамад Аль Халиф: партнерство Бахрейна с РФ является одной из опор бизнеса

© Фото : Unsplash/Charles-Adrien FournierВид на Манаму, Бахрейн
Вид на Манаму, Бахрейн - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Unsplash/Charles-Adrien Fournier
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Стратегическое партнерство с Россией является одной из опор развития бизнеса Бахрейна, заявил представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф.
"Стратегическое партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией, является опорой для развития бизнес-среды в королевстве Бахрейн", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
По словам представителя королевства, Бахрейн продолжает курс на привлечение иностранных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим экономического роста.
"Мы считаем Петербургский международный экономический форум эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и бизнесменами из различных стран", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025РОССИЯБАХРЕЙНБизнес
 
 
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