https://1prime.ru/20250620/burjatija-858695749.html
В Бурятии в 2024 году ожидается существенный рост турпотока
В Бурятии в 2024 году ожидается существенный рост турпотока - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Бурятии в 2024 году ожидается существенный рост турпотока
Турпоток в Бурятии по итогам 2024 года составил порядка 700 тысяч человек, в 2025 году ожидается его существенный прирост, заявил РИА Новости глава республики... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T06:19+0300
2025-06-20T06:19+0300
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Турпоток в Бурятии по итогам 2024 года составил порядка 700 тысяч человек, в 2025 году ожидается его существенный прирост, заявил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
"Порядка 700 тысяч туристов нас посетили в прошлом году. В этом году мы видим существенный рост. У нас растет авиасообщение. С этого года полетел "Аэрофлот", у нас плюс 17% пассажиропоток по итогам четырех месяцев. То есть мы прирастаем, идем уверенно. И рост пассажиропотока в аэропорту уже показывает дополнительный рост по туризму", - сказал Цыденов.
Он отметил, что по оценке Минэкономразвития Бурятия - один из лидеров России по уровню бронирования туристических мест размещения.
Росту турпотока, по словам Цыденова, также способствует флагманский проект "Пять морей и озеро Байкал", в который вошла Бурятия.
"Из всех представленных в этом проекте участников мы на сегодня в лидерах по реализации, по привлечению инвесторов. У нас уже все земельные участники, которые в рамках этого проекта учтены, заняты. Все инвесторы зашли, причем серьезные инвесторы. Объем инвестиций – более 90 миллиардов рублей", - рассказал глава Бурятии.
Цыденов отметил компании "Чудо Байкал", которая реализует в Бурятии проект в 44 миллиарда рублей, "Грин флоу" - строительство гостиницы которой уже вышло на пятый этаж, "Космос Байкал", который реализует свой проект по графику. Также проекты "Амар" и "Молодость. Байкал", которые уже ввели в эксплуатацию первые места размещения. Также в проект "Пять морей и озеро Байкал" вошла компания "Водоходъ", которая построит круизное судно на Байкале.
"То есть у нас работа не останавливается, все реализовывается, и мы видим, что туризм у нас - такой флагман по развитию экономики в республике", - подчеркнул глава Бурятии.
"Пять морей и озеро Байкал" - масштабный долгосрочный инвестиционный проект, в рамках которого до 2030 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области.
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туризм, бизнес, россия, бурятия, байкал, санкт-петербург, алексей цыденов, аэрофлот, водоходъ
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, Байкал, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Цыденов, Аэрофлот, Водоходъ
В Бурятии в 2024 году ожидается существенный рост турпотока
Глава Бурятии Цыденов: в 2024 году ожидается существенный рост турпотока
С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Турпоток в Бурятии по итогам 2024 года составил порядка 700 тысяч человек, в 2025 году ожидается его существенный прирост, заявил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
"Порядка 700 тысяч туристов нас посетили в прошлом году. В этом году мы видим существенный рост. У нас растет авиасообщение. С этого года полетел "Аэрофлот", у нас плюс 17% пассажиропоток по итогам четырех месяцев. То есть мы прирастаем, идем уверенно. И рост пассажиропотока в аэропорту уже показывает дополнительный рост по туризму", - сказал Цыденов.
Он отметил, что по оценке Минэкономразвития Бурятия - один из лидеров России по уровню бронирования туристических мест размещения.
Росту турпотока, по словам Цыденова, также способствует флагманский проект "Пять морей и озеро Байкал", в который вошла Бурятия.
"Из всех представленных в этом проекте участников мы на сегодня в лидерах по реализации, по привлечению инвесторов. У нас уже все земельные участники, которые в рамках этого проекта учтены, заняты. Все инвесторы зашли, причем серьезные инвесторы. Объем инвестиций – более 90 миллиардов рублей", - рассказал глава Бурятии.
Цыденов отметил компании "Чудо Байкал", которая реализует в Бурятии проект в 44 миллиарда рублей, "Грин флоу" - строительство гостиницы которой уже вышло на пятый этаж, "Космос Байкал", который реализует свой проект по графику. Также проекты "Амар" и "Молодость. Байкал", которые уже ввели в эксплуатацию первые места размещения. Также в проект "Пять морей и озеро Байкал" вошла компания "Водоходъ", которая построит круизное судно на Байкале.
"То есть у нас работа не останавливается, все реализовывается, и мы видим, что туризм у нас - такой флагман по развитию экономики в республике", - подчеркнул глава Бурятии.
"Пять морей и озеро Байкал" - масштабный долгосрочный инвестиционный проект, в рамках которого до 2030 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области.