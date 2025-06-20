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Чернышенко спрогнозировал рост числа турпоездок по России - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Чернышенко спрогнозировал рост числа турпоездок по России
Чернышенко спрогнозировал рост числа турпоездок по России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Чернышенко спрогнозировал рост числа турпоездок по России
Количество турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:31+0300
2025-06-20T10:31+0300
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туризм
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Количество турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Туристическая индустрия демонстрирует постоянный поступательный рост. Это не может не радовать. Вселяет в нас оптимизм, что амбициозная цель, которую поставил нам президент (России Владимир Путин - ред.), 140 миллионов туристических поездок к 2030 году будет достигнута. Мы видим, что на протяжении последних лет рост был и 10, и 15%. По этому году мы прогнозируем рост около 8%", - сказал зампред правительства. Он добавил, что это хороший рост - самый большой среди различных отраслей. "Главное, что он продолжается", - заключил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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туризм, бизнес, россия, дмитрий чернышенко
ПМЭФ-2025, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко
10:31 20.06.2025
 
Чернышенко спрогнозировал рост числа турпоездок по России

Чернышенко: число турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Количество турпоездок по России может увеличиться на 8% в 2025 году, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Туристическая индустрия демонстрирует постоянный поступательный рост. Это не может не радовать. Вселяет в нас оптимизм, что амбициозная цель, которую поставил нам президент (России Владимир Путин - ред.), 140 миллионов туристических поездок к 2030 году будет достигнута. Мы видим, что на протяжении последних лет рост был и 10, и 15%. По этому году мы прогнозируем рост около 8%", - сказал зампред правительства.
Он добавил, что это хороший рост - самый большой среди различных отраслей. "Главное, что он продолжается", - заключил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ТуризмБизнесРОССИЯДмитрий Чернышенко
 
 
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