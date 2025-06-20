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Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, снижается

Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, снижается - 20.06.2025, ПРАЙМ

Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, снижается

Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T02:02+0300

2025-06-20T02:02+0300

2025-06-20T02:02+0300

общество

россия

экономика

рф

москва

сергей степашин

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин. По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты. "Удивительно, число граждан, обращающихся за субсидией, не растет, а снижается. Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона (6%), то сейчас их всего 2,9 миллиона (3,3%)", - сказал он в интервью сайту "Аргумент и факты".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, москва, сергей степашин