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Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, снижается - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, снижается
Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, снижается - 20.06.2025, ПРАЙМ
Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, снижается
Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T02:02+0300
2025-06-20T02:02+0300
общество
россия
экономика
рф
москва
сергей степашин
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин. По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты. "Удивительно, число граждан, обращающихся за субсидией, не растет, а снижается. Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона (6%), то сейчас их всего 2,9 миллиона (3,3%)", - сказал он в интервью сайту "Аргумент и факты".
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общество , россия, рф, москва, сергей степашин
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Сергей Степашин
02:02 20.06.2025
 
Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, снижается

Степашин: число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ, не растет, а снижается

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Число граждан, обращающихся за субсидией на ЖКХ в России, не растет, а снижается, сообщил председатель Общественного совета при Минстрое РФ, экс-председатель правительства России Сергей Степашин.
По его словам, в РФ нуждаемость в субсидиях оценивают по-разному. Степашин добавил, что, к примеру, учитываемый размер площади жилого помещения может отличаться в зависимости от региона от 18 квадратных метров до 33 квадратных метров на человека. Из-за разницы в региональных стандартах при расчете субсидии на оплату ЖКУ получается и разный размер этой выплаты.
"Удивительно, число граждан, обращающихся за субсидией, не растет, а снижается. Если в 2015 году таких семей в России было 3,75 миллиона (6%), то сейчас их всего 2,9 миллиона (3,3%)", - сказал он в интервью сайту "Аргумент и факты".
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФМОСКВАСергей Степашин
 
 
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