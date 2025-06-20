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В Дагестане ужесточат контроль за конкурсными процедурами

В Дагестане ужесточат контроль за конкурсными процедурами - 20.06.2025, ПРАЙМ

В Дагестане ужесточат контроль за конкурсными процедурами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Контроль за организацией конкурсных процедур будет ужесточен в Дагестане в связи с выявлением в муниципалитетах фактов... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T03:39+0300

2025-06-20T03:39+0300

2025-06-20T03:39+0300

экономика

недвижимость

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Контроль за организацией конкурсных процедур будет ужесточен в Дагестане в связи с выявлением в муниципалитетах фактов недобросовестного определения подрядчиков для строительства социальных объектов, которые в итоге не выполняют свои контрактные обязательства, сообщил глава республики Сергей Меликов РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В мае в своем послании парламенту Дагестана Меликов анонсировал проверки в сфере госзакупок в муниципалитетах и не исключил громких отставок по итогам этой работы. Он отметил, что ряд глав муниципалитетов приняли "очень удобную для себя позицию" – они не подписывают документы по закупкам, за них это делают подчиненные. "Это касается эффективного расходования бюджетных денежных средств - как муниципального, республиканского, так и федерального бюджета. Потому что мы иногда выходим на факты, когда, например, при выборе подрядчика на строительство такого важного для Дагестана социального объекта, как детский сад или школа, этот подрядчик, который избирается через торги или конкурсы, просто не выполняет свои контрактные условия, потому что на этапе допуска его к конкурсным процедурам он был допущен не по изучению, не по аналитике его возможностей потенциальных, а по неким другим принципам, в том числе личным. И вот когда мы столкнулись с двумя-тремя такими объектами в позапрошлом году, я дал поручение ужесточить контроль за организацией конкурсных процедур, прежде всего по социальным объектам", - сказал Меликов. Глава Дагестана отметил, что работа проводится совместно с надзорными и правоохранительными органами, и она уже дает результаты. В качестве примера он привел недавнее отстранение от должности главы Кайтагского района Алима Темирбулатова – ранее Меликов раскритиковал его работу, в том числе за затягивание строительства школы в селе Джавгат. Меликов также рассказал, что поручил проверить, везде ли главы городов и районов сами подписывают финансово-хозяйственные документы. По его словам, имеются факты, когда подписи ставят заместители или даже начальники отделов, которых руководитель муниципалитета наделил полномочиями на подписание таких документов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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недвижимость, общество , дагестан, санкт-петербург