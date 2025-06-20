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Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле

Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле - 20.06.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле

В июле в России традиционно снижаются цены на некоторые продукт, что связано с началом сбора нового урожая и увеличением предложения на рынке. Какие товары... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T02:02+0300

2025-06-20T02:02+0300

2025-06-20T02:02+0300

экономика

рэу им. г.в.плеханова

торговля

фрукты

овощи

продукты

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В июле в России традиционно снижаются цены на некоторые продукт, что связано с началом сбора нового урожая и увеличением предложения на рынке. Какие товары станут дешевле, агентству "Прайм" рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.В июле на прилавках появляется большое количество свежих местных овощей и фруктов, что приводит к снижению их стоимости за счет конкуренции между производителями и избытка предложения. В частности, подешевеют яблоки, груши, морковь, редис и чеснок."Особенно заметно снизятся цены на картофель, морковь, лук и зелень (салаты, петрушка, укроп). Они подешевеют благодаря началу массовой уборки урожая и поступлению продукции с российских полей", - отметила Казанцева.Сезонные ягоды, такие как клубника, черника, смородина и крыжовник, также становятся доступнее для потребителей, поскольку их поставки увеличиваются с началом сезона сбора.Вместе с тем стоит учитывать, что погодные условия и логистические сложности могут влиять на динамику цен: если урожай окажется ниже ожидаемого, снижение цен будет менее выраженным, указала эксперт."В целом, июль — благоприятное время для покупки свежих овощей и фруктов по сниженным ценам, что позволяет разнообразить рацион и сэкономить семейный бюджет", — заключила Казанцева.

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рэу им. г.в.плеханова, торговля, фрукты, овощи, продукты