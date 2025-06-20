https://1prime.ru/20250620/dmitriev-858721527.html

Дмитриев оценил накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России

Дмитриев оценил накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России - 20.06.2025, ПРАЙМ

Дмитриев оценил накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ за восемь лет принесло российскому бюджету 400 миллиардов евро дополнительных доходов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:06+0300

2025-06-20T13:06+0300

2025-06-20T13:06+0300

пмэф-2025

финансы

россия

кирилл дмитриев

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82446/56/824465653_0:70:2865:1681_1920x0_80_0_0_4f3ed854416362150b781e41c56db020.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Соглашение ОПЕК+ за восемь лет принесло российскому бюджету 400 миллиардов евро дополнительных доходов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ. "Наша оценка сделки ОПЕК+ - это плюс 400 миллиардов евро для российского бюджета. За 8 лет", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/dyukov-858705896.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, кирилл дмитриев, опек