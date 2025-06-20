https://1prime.ru/20250620/dmitriev-858721527.html
Дмитриев оценил накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России
Дмитриев оценил накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России - 20.06.2025, ПРАЙМ
Дмитриев оценил накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ за восемь лет принесло российскому бюджету 400 миллиардов евро дополнительных доходов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:06+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Соглашение ОПЕК+ за восемь лет принесло российскому бюджету 400 миллиардов евро дополнительных доходов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ. "Наша оценка сделки ОПЕК+ - это плюс 400 миллиардов евро для российского бюджета. За 8 лет", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, россия, кирилл дмитриев, опек
ПМЭФ-2025, Финансы, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, ОПЕК
Дмитриев оценил накопленный эффект от сделки ОПЕК+ для России
Дмитриев: сделка ОПЕК+ за восемь лет принесла бюджету России 400 миллиардов евро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Соглашение ОПЕК+ за восемь лет принесло российскому бюджету 400 миллиардов евро дополнительных доходов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ.
"Наша оценка сделки ОПЕК+ - это плюс 400 миллиардов евро для российского бюджета. За 8 лет", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дюков прокомментировал рост добычи нефти в рамках ОПЕК+