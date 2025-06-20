Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/dollar-858742407.html
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене - 20.06.2025, ПРАЙМ
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене
Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:54+0300
2025-06-20T17:54+0300
экономика
доллар
евро
иена
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару растёт до 1,1503 доллара с 1,1497 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 145,9 иены с уровня прошлого закрытия 145,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04% - до 98,83 пункта. С начала недели американская валюта подорожала к евро и иене на 0,2% и 0,7% соответственно, а индекс доллара вырос на 0,8%. В пятницу были опубликованы данные о потребительских ценах в Японии. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая замедлилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. Базовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, в годовом выражении ускорилась до 3,7% с 3,5%, в то время как прогноз составлял 3,6%. На следующей неделе будут опубликованы окончательные данные о квартальном ВВП США. Предварительная оценка показала снижение американской экономики на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), промежуточная - на 0,2% в пересчете на год.
https://1prime.ru/20250620/valyuta-858741963.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dcadcb30c3d7c834e651e75d97e3b84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, евро, иена, торги
Экономика, доллар, евро, иена, Торги
17:54 20.06.2025
 
Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене

Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару растёт до 1,1503 доллара с 1,1497 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 145,9 иены с уровня прошлого закрытия 145,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04% - до 98,83 пункта.
С начала недели американская валюта подорожала к евро и иене на 0,2% и 0,7% соответственно, а индекс доллара вырос на 0,8%.
В пятницу были опубликованы данные о потребительских ценах в Японии. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая замедлилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. Базовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, в годовом выражении ускорилась до 3,7% с 3,5%, в то время как прогноз составлял 3,6%.
На следующей неделе будут опубликованы окончательные данные о квартальном ВВП США. Предварительная оценка показала снижение американской экономики на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), промежуточная - на 0,2% в пересчете на год.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 июня
17:40
 
ЭкономикадолларевроиенаТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала