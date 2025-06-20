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Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене

Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене - 20.06.2025, ПРАЙМ

Доллар разнонаправленно торгуется к евро и иене

Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T17:54+0300

2025-06-20T17:54+0300

2025-06-20T17:54+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо снижается по отношению к евро и растет к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару растёт до 1,1503 доллара с 1,1497 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене - до 145,9 иены с уровня прошлого закрытия 145,51 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимается на 0,04% - до 98,83 пункта. С начала недели американская валюта подорожала к евро и иене на 0,2% и 0,7% соответственно, а индекс доллара вырос на 0,8%. В пятницу были опубликованы данные о потребительских ценах в Японии. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая замедлилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. Базовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, в годовом выражении ускорилась до 3,7% с 3,5%, в то время как прогноз составлял 3,6%. На следующей неделе будут опубликованы окончательные данные о квартальном ВВП США. Предварительная оценка показала снижение американской экономики на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), промежуточная - на 0,2% в пересчете на год.

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доллар, евро, иена, торги