Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/eao-858694722.html
ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста
ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста - 20.06.2025, ПРАЙМ
ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T04:45+0300
2025-06-20T04:45+0300
бизнес
экономика
россия
китай
кнр
санкт-петербург
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858694722.jpg?1750383940
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории трансграничного моста с КНР Нижленинское - Тунцзян, сообщила РИА Новости врио губернатора региона Мария Костюк на ПМЭФ. "Планируем несколько соглашений, в основе своих они связаны с примостовой территорией, сегодня это драйвер", - сказала Костюк. По её словам, на форуме уже подписано соглашение с "Газпромбанком", направленное на инвестиционную поддержку и реализацию гуманитарных проектов. Кроме того, заключено соглашение о развитии агрокластера Тунзиан-Ленинская. Костюк отметила, что в ближайшее время планируется подписание нескольких соглашений, связанных с поддержкой сельскохозяйственного сектора. Особое внимание уделяется проектам в области зеленой энергетики, направленным на производство и сохранение экологически чистой энергии. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
китай
кнр
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, кнр, санкт-петербург, газпромбанк
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Газпромбанк
04:45 20.06.2025
 
ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста

Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории трансграничного моста с КНР Нижленинское - Тунцзян, сообщила РИА Новости врио губернатора региона Мария Костюк на ПМЭФ.
"Планируем несколько соглашений, в основе своих они связаны с примостовой территорией, сегодня это драйвер", - сказала Костюк.
По её словам, на форуме уже подписано соглашение с "Газпромбанком", направленное на инвестиционную поддержку и реализацию гуманитарных проектов. Кроме того, заключено соглашение о развитии агрокластера Тунзиан-Ленинская.
Костюк отметила, что в ближайшее время планируется подписание нескольких соглашений, связанных с поддержкой сельскохозяйственного сектора. Особое внимание уделяется проектам в области зеленой энергетики, направленным на производство и сохранение экологически чистой энергии.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙКНРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала