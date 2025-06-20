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ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста
ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста - 20.06.2025, ПРАЙМ
ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T04:45+0300
2025-06-20T04:45+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории трансграничного моста с КНР Нижленинское - Тунцзян, сообщила РИА Новости врио губернатора региона Мария Костюк на ПМЭФ.
"Планируем несколько соглашений, в основе своих они связаны с примостовой территорией, сегодня это драйвер", - сказала Костюк.
По её словам, на форуме уже подписано соглашение с "Газпромбанком", направленное на инвестиционную поддержку и реализацию гуманитарных проектов. Кроме того, заключено соглашение о развитии агрокластера Тунзиан-Ленинская.
Костюк отметила, что в ближайшее время планируется подписание нескольких соглашений, связанных с поддержкой сельскохозяйственного сектора. Особое внимание уделяется проектам в области зеленой энергетики, направленным на производство и сохранение экологически чистой энергии.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЕАО на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста
Еврейская автономия на ПМЭФ подпишет соглашения по развитию примостовой территории моста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Еврейская автономная область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишет несколько соглашений по развитию примостовой территории трансграничного моста с КНР Нижленинское - Тунцзян, сообщила РИА Новости врио губернатора региона Мария Костюк на ПМЭФ.
"Планируем несколько соглашений, в основе своих они связаны с примостовой территорией, сегодня это драйвер", - сказала Костюк.
По её словам, на форуме уже подписано соглашение с "Газпромбанком", направленное на инвестиционную поддержку и реализацию гуманитарных проектов. Кроме того, заключено соглашение о развитии агрокластера Тунзиан-Ленинская.
Костюк отметила, что в ближайшее время планируется подписание нескольких соглашений, связанных с поддержкой сельскохозяйственного сектора. Особое внимание уделяется проектам в области зеленой энергетики, направленным на производство и сохранение экологически чистой энергии.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.