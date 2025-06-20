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В ЕАО обсуждают запуск пассажирских перевозок по мосту в Тунцзян

В ЕАО обсуждают запуск пассажирских перевозок по мосту в Тунцзян - 20.06.2025, ПРАЙМ

В ЕАО обсуждают запуск пассажирских перевозок по мосту в Тунцзян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вопрос запуска пассажирских перевозок по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян обсуждается, идея может быть... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T06:46+0300

2025-06-20T06:46+0300

2025-06-20T06:46+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вопрос запуска пассажирских перевозок по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян обсуждается, идея может быть реализована при взаминой необходимости России и Китая, сообщила врио губернатора ЕАО Мария Костюк РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Если будет история партнерства, и если это будет действительно востребовано достаточно активно, то я думаю, что мы к этому вопросу ещё вернёмся. Но точку не поставили, собираем историю спроса, потому что у нас ещё есть терминал, у нас еще есть переходы, и понтонные (переправы - ред.) в Нижнеленинское, у нас там есть и хабы, то есть пока мы с пассажиропотоком справляемся", - сообщила Мария Костюк. По её словам, инициатива о сотрудничестве исходит также от китайской стороны. В настоящее время ведётся проработка проекта с учётом его перспективности и модели финансирования. Костюк отметила, что решение о реализации проекта пока не принято, но рассматривается возможность его дальнейшего развития. Движение по первому железнодорожному мосту между Россией и Китаем Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) запущено в ноябре 2022 года. Мост создан в рамках соглашения между правительствами РФ и Китая. По данным Российского фонда прямых инвестиций, объем перевозок грузов по нему в 2024 году рос в семь раз по сравнению с предыдущим годом. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, россия, китай, рф, санкт-петербург