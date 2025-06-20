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Экс-посол Британии в Узбекистане рассказал о последствиях поддержки Украины
Экс-посол Британии в Узбекистане рассказал о последствиях поддержки Украины - 20.06.2025, ПРАЙМ
Экс-посол Британии в Узбекистане рассказал о последствиях поддержки Украины
Продолжение поддержки Украины становится всё менее устойчивым для европейских стран, поскольку растущие военные расходы начинают подрывать их экономики, заявил... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T06:01+0300
2025-06-20T06:01+0300
2025-06-20T06:01+0300
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Продолжение поддержки Украины становится всё менее устойчивым для европейских стран, поскольку растущие военные расходы начинают подрывать их экономики, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
"Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину - но на деле это уже неустойчиво. К сожалению, особенно в Великобритании, но и в Германии мы наблюдаем серьёзный перекос в экономике в пользу оборонных расходов", - сказал Мюррей.
По его словам, увеличение военных бюджетов выгодно самим политикам, поскольку оборонная сфера остается одной из самых коррумпированных отраслей.
"Политики всегда стремятся наращивать оборонные траты, потому что это самая коррумпированная индустрия. Это означает откаты, рабочие места для родственников, кресла в советах директоров после ухода со службы. Для них это всегда выгодно", - добавил Мюррей.
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мировая экономика, украина, великобритания, москва
Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА
Экс-посол Британии в Узбекистане рассказал о последствиях поддержки Украины
Экс-посол Британии в Узбекистане Мюррей: поддержка Украины подрывает экономику Европы
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Продолжение поддержки Украины становится всё менее устойчивым для европейских стран, поскольку растущие военные расходы начинают подрывать их экономики, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
"Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину - но на деле это уже неустойчиво. К сожалению, особенно в Великобритании, но и в Германии мы наблюдаем серьёзный перекос в экономике в пользу оборонных расходов", - сказал Мюррей.
По его словам, увеличение военных бюджетов выгодно самим политикам, поскольку оборонная сфера остается одной из самых коррумпированных отраслей.
"Политики всегда стремятся наращивать оборонные траты, потому что это самая коррумпированная индустрия. Это означает откаты, рабочие места для родственников, кресла в советах директоров после ухода со службы. Для них это всегда выгодно", - добавил Мюррей.