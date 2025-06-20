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Объем промышленного экспорта России в 2026 году превысит план текущего года - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Объем промышленного экспорта России в 2026 году превысит план текущего года
Объем промышленного экспорта России в 2026 году превысит план текущего года - 20.06.2025, ПРАЙМ
Объем промышленного экспорта России в 2026 году превысит план текущего года
Объем промышленного экспорта России в 2026 году ожидается на уровне около 117 миллиардов долларов, что на 5% выше плана текущего года, следует из презентации... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Объем промышленного экспорта России в 2026 году ожидается на уровне около 117 миллиардов долларов, что на 5% выше плана текущего года, следует из презентации статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова на ПМЭФ. "Объем экспорта товаров отраслей промышленности (в номинальных ценах): 111,44 млрд долларов - 2025 год; 116,95 млрд долларов - 2026 год", — говорится в презентации. К 2030 году планируется достичь объема промышленного экспорта в 192,9 миллиарда долларов. Рост несырьевого неэнергетического экспорта в 2026 году также ожидается на уровне 5% - до 155,24 миллиарда долларов. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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промышленность, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
ПМЭФ-2025, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
11:10 20.06.2025
 
Объем промышленного экспорта России в 2026 году превысит план текущего года

Чекушов: объем промэкспорта РФ в 2026 году ожидается на уровне $117 миллиардов

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк#ПМЭФ
#ПМЭФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Объем промышленного экспорта России в 2026 году ожидается на уровне около 117 миллиардов долларов, что на 5% выше плана текущего года, следует из презентации статс-секретаря - замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова на ПМЭФ.
"Объем экспорта товаров отраслей промышленности (в номинальных ценах): 111,44 млрд долларов - 2025 год; 116,95 млрд долларов - 2026 год", — говорится в презентации.
К 2030 году планируется достичь объема промышленного экспорта в 192,9 миллиарда долларов.
Рост несырьевого неэнергетического экспорта в 2026 году также ожидается на уровне 5% - до 155,24 миллиарда долларов.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России в текущем году ожидается на уровне 149 миллиардов долларов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
В МЭР оценили потенциальные потери экспорта России из-за торговых пошлин
Вчера, 12:19
 
ПМЭФ-2025ПромышленностьРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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