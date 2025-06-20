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Россия и Казахстан обсудили расширение партнерства в электроэнергетике - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и Казахстан обсудили расширение партнерства в электроэнергетике
Россия и Казахстан обсудили расширение партнерства в электроэнергетике - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан обсудили расширение партнерства в электроэнергетике
Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на ПМЭФ обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:22+0300
2025-06-20T17:22+0300
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казахстан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на ПМЭФ обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли, а также условия поставок российских углеводородов в Казахстан и через его территорию, сообщило правительство РФ. "Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром", - сказано в сообщении. По словам Новака, которые приводятся в релизе, Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 году составил 25% к уровню 2023 года. "Стороны обсудили расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию", - добавляется в сообщении. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, казахстан, александр новак
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Александр Новак
17:22 20.06.2025
 
Россия и Казахстан обсудили расширение партнерства в электроэнергетике

Новак и Скляр обсудили сотрудничество России и Казахстана в электроэнергетике

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Петербургский международный экономический форум
 Петербургский международный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на ПМЭФ обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли, а также условия поставок российских углеводородов в Казахстан и через его территорию, сообщило правительство РФ.
"Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром", - сказано в сообщении.
По словам Новака, которые приводятся в релизе, Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 году составил 25% к уровню 2023 года.
"Стороны обсудили расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию", - добавляется в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯКАЗАХСТАНАлександр Новак
 
 
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