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Эрдоган заявил Мерцу о риске миграции в Европе из-за войны Израиля и Ирана - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган заявил Мерцу о риске миграции в Европе из-за войны Израиля и Ирана
Эрдоган заявил Мерцу о риске миграции в Европе из-за войны Израиля и Ирана - 20.06.2025, ПРАЙМ
Эрдоган заявил Мерцу о риске миграции в Европе из-за войны Израиля и Ирана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что что атаки Израиля на Иран могут нанести ущерб... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:50+0300
2025-06-20T12:50+0300
политика
израиль
иран
тегеран
реджеп тайип эрдоган
фридрих мерц
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АНКАРА, 20 июн – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что что атаки Израиля на Иран могут нанести ущерб Европе в плане миграции и возможности утечки ядерного топлива. "Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган заявил, что путь к разрешению ядерного спора с Ираном лежит через переговоры и что конфликтный процесс, начавшийся с нападения Израиля на Иран, максимально увеличил угрозу региональной безопасности. "Президент Эрдоган заявил, что последствия этой спирали насилия, вызванной нападением Израиля, могут нанести ущерб региону и Европе с точки зрения миграции и возможности утечки ядерного топлива. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для прекращения конфликта и восстановления стабильности и что эти усилия будут продолжены", - уточнила канцелярия. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
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израиль, иран, тегеран, реджеп тайип эрдоган, фридрих мерц
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Тегеран, Реджеп Тайип Эрдоган, Фридрих Мерц
12:50 20.06.2025
 
Эрдоган заявил Мерцу о риске миграции в Европе из-за войны Израиля и Ирана

Эрдоган: атаки Израиля на Иран могут нанести ущерб Европе в плане миграции

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
#Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 20 июн – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что что атаки Израиля на Иран могут нанести ущерб Европе в плане миграции и возможности утечки ядерного топлива.
"Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган заявил, что путь к разрешению ядерного спора с Ираном лежит через переговоры и что конфликтный процесс, начавшийся с нападения Израиля на Иран, максимально увеличил угрозу региональной безопасности.
"Президент Эрдоган заявил, что последствия этой спирали насилия, вызванной нападением Израиля, могут нанести ущерб региону и Европе с точки зрения миграции и возможности утечки ядерного топлива. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для прекращения конфликта и восстановления стабильности и что эти усилия будут продолжены", - уточнила канцелярия.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
СМИ: Иран предупредил Катар, что базы США в регионе могут стать его целями
09:12
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНТегеранРеджеп Тайип ЭрдоганФридрих Мерц
 
 
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