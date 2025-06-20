https://1prime.ru/20250620/err-858705212.html

Эстония начала строительство оборонительной линии на границе с Россией

Эстония начала строительство оборонительной линии на границе с Россией - 20.06.2025, ПРАЙМ

Эстония начала строительство оборонительной линии на границе с Россией

Власти Эстонии приступили к созданию новой оборонительной линии на юго-восточной границе страны с Россией, состоящей из противотанковых рвов и бункеров,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:56+0300

2025-06-20T09:56+0300

2025-06-20T09:56+0300

политика

россия

эстония

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Власти Эстонии приступили к созданию новой оборонительной линии на юго-восточной границе страны с Россией, состоящей из противотанковых рвов и бункеров, сообщает телерадиокомпания ERR. В апреле телерадиокомпания передавала со ссылкой на эстонских военных и чиновников, что Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени 2025 года. "Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и к концу года планируется сооружение 28 бункеров и десятки складских площадок", - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, речь идет о первом участке так называемой Балтийской оборонительной линии. По словам командира саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковника Айнара Афанасьева, ширина рвов составит четыре метра, а глубина - три. В июле 2024 года ERR сообщало, что власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, их строительство начнется в 2025 году. Помимо бункеров, оборонительная линия будет включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки.

https://1prime.ru/20250617/zakharova-858586157.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, нато