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Эстония начала строительство оборонительной линии на границе с Россией
Эстония начала строительство оборонительной линии на границе с Россией - 20.06.2025, ПРАЙМ
Эстония начала строительство оборонительной линии на границе с Россией
Власти Эстонии приступили к созданию новой оборонительной линии на юго-восточной границе страны с Россией, состоящей из противотанковых рвов и бункеров,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:56+0300
2025-06-20T09:56+0300
2025-06-20T09:56+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Власти Эстонии приступили к созданию новой оборонительной линии на юго-восточной границе страны с Россией, состоящей из противотанковых рвов и бункеров, сообщает телерадиокомпания ERR. В апреле телерадиокомпания передавала со ссылкой на эстонских военных и чиновников, что Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени 2025 года. "Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и к концу года планируется сооружение 28 бункеров и десятки складских площадок", - говорится в сообщении. По данным телерадиокомпании, речь идет о первом участке так называемой Балтийской оборонительной линии. По словам командира саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковника Айнара Афанасьева, ширина рвов составит четыре метра, а глубина - три. В июле 2024 года ERR сообщало, что власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, их строительство начнется в 2025 году. Помимо бункеров, оборонительная линия будет включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки.
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россия, эстония, нато
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, НАТО
Эстония начала строительство оборонительной линии на границе с Россией
ERR: Эстония начала строить линию обороны со рвами и бункерами на границе с РФ
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Власти Эстонии приступили к созданию новой оборонительной линии на юго-восточной границе страны с Россией, состоящей из противотанковых рвов и бункеров, сообщает телерадиокомпания ERR.
В апреле телерадиокомпания передавала со ссылкой на эстонских военных и чиновников, что Эстония планирует закончить строительство первых укреплений на границе с Россией к осени 2025 года.
"Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в Юго-Восточной Эстонии. В настоящее время на отдельных участках границы копают противотанковые рвы, и к концу года планируется сооружение 28 бункеров и десятки складских площадок", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, речь идет о первом участке так называемой Балтийской оборонительной линии. По словам командира саперного подразделения дивизии Сил обороны подполковника Айнара Афанасьева, ширина рвов составит четыре метра, а глубина - три.
В июле 2024 года ERR сообщало, что власти Эстонии планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, их строительство начнется в 2025 году. Помимо бункеров, оборонительная линия будет включать противотанковые заграждения и заграждения из колючей проволоки.
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