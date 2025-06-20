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ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1% - 20.06.2025, ПРАЙМ
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ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1%
ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1% - 20.06.2025, ПРАЙМ
ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1%
ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1% в месячном выражении, до 12,1 миллиарда кубометров, за последний месяц росли поставки из России, Алжира и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T00:23+0300
2025-06-20T00:23+0300
энергетика
газ
экономика
алжир
азербайджан
норвегия
ес
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1% в месячном выражении, до 12,1 миллиарда кубометров, за последний месяц росли поставки из России, Алжира и Азербайджана, сократились - из Норвегии, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В мае 2025 года ЕС импортировал 12,1 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 11% меньше, чем год назад, и на 1% меньше, чем в предыдущем месяце. Россия, Алжир и Азербайджан увеличили поставки по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки из Норвегии в течение месяца сократились", - говорится в докладе. Совокупный объем импорта трубопроводного газа в ЕС за пять месяцев составил 60 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейшими импортерами газа в ЕС с января по апрель стали Германия, Италия, Болгария, Бельгия и Франция. За первые пять месяцев Алжир увеличил поставки в Италию - на 2% и в Испанию - на 4%. Норвежские поставки во Францию и Нидерланды в январе-мае сократились, однако увеличились в Германию. Великобритания за пять месяцев увеличила поставки в ЕС на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост обусловлен значительным объемом поставок в апреле и мае.
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Энергетика, Газ, Экономика, АЛЖИР, АЗЕРБАЙДЖАН, НОРВЕГИЯ, ЕС
00:23 20.06.2025
 
ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1%

ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1%, до 12,1 миллиарда кубометров

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. ЕС в мае снизил импорт трубопроводного газа на 1% в месячном выражении, до 12,1 миллиарда кубометров, за последний месяц росли поставки из России, Алжира и Азербайджана, сократились - из Норвегии, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В мае 2025 года ЕС импортировал 12,1 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 11% меньше, чем год назад, и на 1% меньше, чем в предыдущем месяце. Россия, Алжир и Азербайджан увеличили поставки по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки из Норвегии в течение месяца сократились", - говорится в докладе.
Совокупный объем импорта трубопроводного газа в ЕС за пять месяцев составил 60 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Крупнейшими импортерами газа в ЕС с января по апрель стали Германия, Италия, Болгария, Бельгия и Франция.
За первые пять месяцев Алжир увеличил поставки в Италию - на 2% и в Испанию - на 4%. Норвежские поставки во Францию и Нидерланды в январе-мае сократились, однако увеличились в Германию. Великобритания за пять месяцев увеличила поставки в ЕС на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост обусловлен значительным объемом поставок в апреле и мае.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазАЛЖИРАЗЕРБАЙДЖАННОРВЕГИЯЕС
 
 
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