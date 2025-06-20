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Евро дорожает к доллару в пятницу

Евро дорожает к доллару в пятницу - 20.06.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару в пятницу

Стоимость евро к доллару в пятницу днем поднимается после публикации статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:56+0300

2025-06-20T13:56+0300

2025-06-20T13:56+0300

экономика

евро

доллар

рынок

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в пятницу днем поднимается после публикации статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск курс евро к доллару рос до 1,1527 доллара с 1,1497 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,38 иены с уровня прошлого закрытия 145,51 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,19%, до 98,6 пункта. Цены производителей (PPI) в Германии сократились в мае к апрелю на 0,2%, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3%. В годовом выражении цены ожидаемо сократились на 1,2%. Иена укрепляется к доллару после публикации данных о потребительских ценах в Японии. Так, годовая инфляция в стране в мае составила 3,5% после 3,6% месяцем ранее. Базовая инфляция, в расчет которой не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, в годовом выражении ускорилась до 3,7% с 3,5%, прогноз составлял 3,6%. Индекс доллара при этом с начала недели укрепился на 0,4% после двух недель снижения. На неделе Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Кроме того, регулятор повысил ожидания по инфляции и безработице на 2025 и 2026 годы, понизив при этом прогноз по ВВП.

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евро, доллар, рынок