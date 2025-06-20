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СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю
СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю - 20.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю
Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:31+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща США, России и Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главного исполнительного директора крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани. "Спустя 80 лет мира европейские страны не развили "культуру обороны", которая есть в США, России и Израиле", - говорится в сообщении. По словам Чинголани, в Европе забыли о рисках войн и привыкли преимущественно к миротворческим миссиям, где "разрабатывается система поддержки вместо настоящей системы обороны". Он также отметил, что Европа "оказалась неготовой" к потенциальным военным конфликтам, в связи с чем европейские государства прикладывают значительные усилия для укрепления оборонного потенциала. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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Политика, ЕВРОПА, США, МОСКВА, Роберто Чинголани, Дональд Трамп, Пит Хегсет, ЕС
СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю
Bloomberg: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща США, России и Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главного исполнительного директора крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани.
"Спустя 80 лет мира европейские страны не развили "культуру обороны", которая есть в США, России и Израиле", - говорится в сообщении.
По словам Чинголани, в Европе забыли о рисках войн и привыкли преимущественно к миротворческим миссиям, где "разрабатывается система поддержки вместо настоящей системы обороны".
Он также отметил, что Европа "оказалась неготовой" к потенциальным военным конфликтам, в связи с чем европейские государства прикладывают значительные усилия для укрепления оборонного потенциала.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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