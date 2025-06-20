Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250620/evropa-858723510.html
СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю
СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю - 20.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю
Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:31+0300
2025-06-20T13:31+0300
политика
европа
сша
москва
роберто чинголани
дональд трамп
пит хегсет
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща США, России и Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главного исполнительного директора крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани. "Спустя 80 лет мира европейские страны не развили "культуру обороны", которая есть в США, России и Израиле", - говорится в сообщении. По словам Чинголани, в Европе забыли о рисках войн и привыкли преимущественно к миротворческим миссиям, где "разрабатывается система поддержки вместо настоящей системы обороны". Он также отметил, что Европа "оказалась неготовой" к потенциальным военным конфликтам, в связи с чем европейские государства прикладывают значительные усилия для укрепления оборонного потенциала. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://1prime.ru/20250620/erdogan-858720712.html
европа
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, сша, москва, роберто чинголани, дональд трамп, пит хегсет, ес
Политика, ЕВРОПА, США, МОСКВА, Роберто Чинголани, Дональд Трамп, Пит Хегсет, ЕС
13:31 20.06.2025
 
СМИ: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю

Bloomberg: у Европы нет "культуры обороны", присущей США, России и Израилю

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© fotolia.com / Henner Damke
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Европейские страны в период после Второй мировой войны оказались не готовы к потенциальным военным конфликтам, у них нет "культуры обороны", которая присуща США, России и Израилю, передает агентство Блумберг со ссылкой на главного исполнительного директора крупнейшего машиностроительного холдинга Италии Leonardo Роберто Чинголани.
"Спустя 80 лет мира европейские страны не развили "культуру обороны", которая есть в США, России и Израиле", - говорится в сообщении.
По словам Чинголани, в Европе забыли о рисках войн и привыкли преимущественно к миротворческим миссиям, где "разрабатывается система поддержки вместо настоящей системы обороны".
Он также отметил, что Европа "оказалась неготовой" к потенциальным военным конфликтам, в связи с чем европейские государства прикладывают значительные усилия для укрепления оборонного потенциала.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
#Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Эрдоган заявил Мерцу о риске миграции в Европе из-за войны Израиля и Ирана
12:50
 
ПолитикаЕВРОПАСШАМОСКВАРоберто ЧинголаниДональд ТрампПит ХегсетЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала